Białoruś: Swiatłana Aleksijewicz: nie chcę wyjeżdżać z kraju

Białoruska pisarka i laureatka literackiego Nobla Swiatłana Aleksijewicz poinformowała w środę media, że nie chce opuszczać Białorusi. Do mieszkania pisarki przyjechali dziennikarze po doniesieniach, że próbują tam wtargnąć nieznani sprawcy.

Wcześniej niezależna gazeta "Nasza Niwa" podała, że do drzwi noblistki dzwonią niezidentyfikowane osoby, żądając, by ich wpuściła. Pisarka poprosiła dziennikarzy, by przyjechali na miejsce.

Pisarka jest ostatnią osobą zasiadającą w prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, która przebywa na Białorusi na wolności. Pozostali albo wyjechali, albo zostali zatrzymani.

Aleksijewicz zapewniła, że Rada Koordynacyjna białoruskiej opozycji będzie nadal działać.