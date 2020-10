Białoruś: Szef komitetu strajkowego Biełaruśkalija zwolnił się z pracy

Szef komitetu strajkowego państwowego koncernu białoruskiego Biełaruśkalij Siarhiej Dyleuski poinformował, że zwolnił się z pracy po 12 latach pracy. Napisał o tym w niedzielę na Instagramie.

"12 lat z zakładzie. Niestety pora się rozstać. Do kierownictwa: chłopaki, zmuszanie do zwolnienia się poprzez szantażowanie rodzicami to coś najpodlejszego i najbardziej nieludzkiego, co można sobie wyobrazić" - napisał.

W koncernie Biełaruśkalij pracują też rodzice Dyleuskiego.

Portal Onliner poinformował po rozmowie z Dyleuskim, że jego rezygnacja z pracy została podpisana 45 minut po jej złożeniu i nie ma on na razie planów na przyszłość.

Koncern potasowy Biełaruśkalij jest jednym z największych w Białorusi.