Białoruś: Szef litewskiej dyplomacji z wizytą na Białorusi

Od wizyty w szkole z litewskim językiem nauczania rozpoczął w poniedziałek dwudniową wizytę na Białorusi minister spraw zagranicznych Litwy, Linas Linkieviczius. We wtorek będzie prowadził rozmowy w MSZ; weźmie też udział w upamiętnieniu Tadeusza Kościuszki.

Wizytę na Białorusi litewski minister rozpoczął od symbolicznego spotkania z diasporą litewską i wspólnych z Uładzimirem Makiejem odwiedzin w szkole z litewskim językiem nauczania i w szkole białoruskiej - poinformowało na Twitterze w poniedziałek białoruskie MSZ.

"Przyjazd ministra spraw zagranicznych Litwy i nasze spotkanie to mocny dowód na to, iż nasze państwa dążą do relacji dobrego sąsiedztwa. Są oczywiście rozbieżności polityczne, ale jestem pewien, że jesteśmy zainteresowani tym, by żyć w pokoju i spokoju" - mówił Uładzimir Makiej podczas spotkania z przedstawicielami mniejszości litewskiej na Białorusi.

"Jesteśmy sąsiadami i powinniśmy rozmawiać wzajemnie się szanując i patrząc w przyszłość, nawet, jeśli są między nami różnice polityczne, co nie jest żadną tajemnicą" - mówił Linkieviczius. Rozbieżności nie stanowią problemu - podkreślił. "Powinniśmy o nich mówić w otwarty sposób, jak przystoi sąsiadom" - dodał.

W białoruskim systemie oświaty funkcjonują szkoły dwóch mniejszości narodowych - polskiej i litewskiej. Mniejszość polska - znacznie liczniejsza niż kilkutysięczna mniejszość litewska - uskarża się na problemy, jakich doświadcza z korzystaniem z prawa do nauczania w języku polskim w białoruskim systemie edukacji państwowej.

Po południu w poniedziałek Linkieviczius spotkał się w Mińsku z przedstawicielami opozycji i środowisk niezależnych. We wtorek litewska delegacja odbędzie rozmowy w MSZ, w czasie których omawiana ma być m.in. kwestia budowanej na Białorusi elektrowni jądrowej.

Litwa krytycznie odnosi się do tego projektu. Niejednokrotnie wskazywała, że stanowi on zagrożenie dla jej bezpieczeństwa narodowego. Budowana przez rosyjski Rosatom pod Ostrowcem w obwodzie grodzieńskim elektrownia znajduje się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od stolicy Litwy.

Białoruskie media zwracają uwagę na pozytywne tony, jakie pojawiły sie w ostatnim czasie w dialogu obu państw i oczekują, że w czasie wtorkowych rozmów Linkieviczius zaproponuje Mińskowi dostawy ropy i gazu przez litewskie porty jako alternatywę dla dostaw z Rosji. Te ostatnie wydają się zagrożone w związku z trudnościami w negocjacjach rosyjsko-białoruskich.

We wtorek wieczorem ministrowie Linkieviczius i Makiej wezmą udział w uroczystym przyjęciu z okazji 274. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki, organizowanym wspólnie przez ambasady RP i USA w Mińsku.

Tadeusz Kościuszko, który urodził się w Mereczowszczyźnie na terenie dzisiejszej Białorusi, jest uznawany za bohatera narodowego Polski, Białorusi, Litwy, USA i Francji.

Z Mińska Justyna Prus