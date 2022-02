Białoruś: Sztab: rosyjskie wojska wrócą do baz, gdy pojawi się „obiektywna konieczność”

Rosyjskie wojska wrócą z Białorusi do punktów stałej dyslokacji tylko wtedy, gdy pojawi się obiektywna konieczność – oświadczył w poniedziałek szef sztabu generalnego sił zbrojnych Białorusi gen. Wiktar Hulewicz.

"Oddziały sił zbrojnych Rosji powrócą do miejsc stałej dyslokacji tylko wówczas, gdy pojawi się obiektywna konieczność i kiedy my sami podejmiemy taką decyzję. To nasza czysto wewnętrzna sprawa" - oświadczył Hulewicz podczas briefingu dla attache wojskowych. Jego wypowiedź przekazuje w komunikacie ministerstwo obrony.

Jak powiedział Hulewicz, białoruski lider Alaksandr Łukaszenka i prezydent Rosji Władimir Putin podjęli decyzję o przedłużeniu sprawdzianu sił reagowania na terytorium Białorusi "w związku ze zwiększeniem aktywności u granic zewnętrznych Państwa Związkowego (Białorusi i Rosji) i zaostrzeniem sytuacji w Donbasie".

Generał oświadczył, że decyzja o ewentualnym wycofaniu wojsk będzie zależeć "także od zachodnich partnerów". "Siły i środki, które zostały rozmieszczone w regionie wschodnioeuropejskim, w tym w pobliżu granic Białorusi, są jednym z czynników wpływających na dalszy rozwój sytuacji" - dodał. Ocenił, że "Białoruś ma prawo żądać wycofania wojsk USA i poszczególnych państw NATO od granic Białorusi i Państwa Związkowego".

W niedzielę, w dniu zakończenia białorusko-rosyjskich manewrów wojskowych "Związkowa Stanowczość - 2022", minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin poinformował, że Łukaszenka i Putin zdecydowali o przedłużeniu "sprawdzianu sił reagowania", uzasadniając to "wzrostem aktywności militarnej przy granicach Państwa Związkowego i pogorszeniem sytuacji w Donbasie".

Wcześniej ministerstwa obrony obu krajów, a także Kreml i minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej zapewniali, że po zakończeniu manewrów rosyjskie wojska i sprzęt powrócą do baz.

"Nikt nie mówił, że wojska wrócą (do Rosji - PAP) jutro czy pojutrze. Manewry kończą się, a sprawdzian jest kontynuowany" - mówił z kolei szef białoruskiej rady bezpieczeństwa Alaksandr Walfowicz w sobotę na poligonie Obóz-Lesnowski pod Baranowiczami.

Rosyjsko-białoruskie manewry Związkowa "Stanowczość - 2022", aktywna faza "sprawdzianu sił reagowania Państwa Związkowego", odbywały się w sytuacji zaostrzenia sytuacji wokół Ukrainy i częściowo także w pobliżu granicy Białorusi z tym państwem. Kraje zachodnie mówią o "ryzyku poważnych działań zbrojnych Rosji" wobec Ukrainy. Zaniepokojenie na Zachodzie wywołuje zgromadzenie przez Rosję na jej terytorium znacznych sił wojskowych przy granicy z Ukrainą, a także obecność rosyjskich wojsk na Białorusi.

W ramach "sprawdzianu" do tego kraju przerzucone zostały rosyjskie wojska i sprzęt, głównie ze Wschodniego Okręgu Wojskowego na Dalekim Wschodzie Rosji. Oprócz kilkudziesięciu składów kolejowych z różnego rodzaju uzbrojeniem na Białoruś dostarczono m.in. systemy rakietowe S-400, szturmowce Su-25, myśliwce Su-35S, systemy artyleryjsko-rakietowe Pancyr-S, a także systemy artylerii rakietowej Uragan i rakiety Iskander.

Z Mińska Justyna Prus