Białoruś: Sztaby wyborcze Cichanouskiej, Babaryki i Capkały łączą siły

O „połączeniu sił” trzech sztabów opozycyjnych kandydatów: Swiatłany Cichanouskiej i niedopuszczonych do wyborów prezydenckich na Białorusi Wiktara Babaryki i Walera Capkały poinformował w czwartek sztab Babaryki.

"Dzisiaj, 16 lipca odbyło się spotkanie sztabów trzech alternatywnych kandydatów: Swiatłany Cichanouskiej, Walera Capkały i Wiktara Babaryki, podczas którego ogłoszono połączenie sił" - poinformował sztab byłego szefa Biełhazprambanku.

Wspólne plany przewidują m.in. wezwanie obywateli do głosowania w wyborach 9 sierpnia, uwolnienie więźniów politycznych, przeprowadzenie powtórnych wyborów, wezwanie do udziału w inicjatywach na rzecz uczciwych wyborów.

W czwartkowym spotkaniu sztabów wzięły udział Swiatłana Cichanouska, przedstawicielka sztabu Babaryki - Maryja Kalesnikawa i żona Walera Capkały - Weronika.

We wtorek 14 lipca Centralna Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania jako kandydatów w wyborach Babaryki i Capkały. Wobec Babaryki, byłego prezesa Biełhazprambanku, toczy się postępowanie karne o oszustwa finansowe.

Wieczorem we wtorek doszło do zatrzymań uczestników spontanicznego protestu. Tylko w Mińsku zatrzymano blisko 300 osób (dane Wiasny), wiele z nich - brutalnie. W co najmniej kilku miejscach, gdzie ludzie próbowali przeciwstawiać się zatrzymaniom, doszło do przepychanek i bójek z funkcjonariuszami. Do zatrzymań doszło również w środę.

Wybory prezydenckie odbędą się 9 sierpnia. Do udziału w nich zostali we wtorek zarejestrowani: urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka oraz jeszcze cztery osoby - Swiatłana Cichanouska, Siarhiej Czeraczań, Hanna Kanapacka i Andrej Dzmitryjeu.

Swiatłana Cichanouska to małżonka popularnego antyrządowego wideoblogera Siarhieja Cichanouskiego. Pierwotnie zamierzał on osobiście wziąć udział w wyborach, ale nie zdołał złożyć dokumentów w CKW, ponieważ odsiadywał karę aresztu za "nielegalną akcję". Obecnie ponownie jest za kratami - organy ścigania zarzucają mu organizację zamieszek.

Podobnie jak Babaryka, Cichanouski jest uznany za więźnia politycznego przez białoruskich obrońców praw człowieka.

Z Mińska Justyna Prus