Białoruś też objęta sankcjami

Białoruś już została włączona do sankcji - oświadczył w piątek wieczorem w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że Białoruś to państwo, które ściśle współpracuje z Federacją Rosyjską.

Szef rządu na konferencji prasowej po zakończonym dwudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej był pytany na konferencji, czy rozważano na nim wykluczenie z systemu płatności SWIFT banków białoruskich, w wypadku, gdyby Białoruś włączyła się w działania zbrojne na terenie Ukrainy.

"Białoruś już została włączona do sankcji, zadbaliśmy o to i poprzednio i teraz" - podkreślił premier. Zaznaczył, że Białoruś to państwo, które ściśle współpracuje z Federacją Rosyjską.





"Cały czas podkreślamy wagę włączenia wszystkich instytucji finansowych do sankcji, do zakazu korzystania z systemu SWIFT" - wskazał Morawiecki. "Ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że Rosjanie, poprzez współpracę z Chinami i z innymi państwami, próbują znaleźć tego obejście" - dodał. Wskazał, że nie jest to najważniejsza z sankcji.



"Największą sankcją jest maksymalne odcinanie Rosji od dochodów w twardej walucie" - podkreślił. "A tę można zrealizował właśnie poprzez jak najszybsze odcinanie eksportu rosyjskiego ze wszystkich możliwych rynków. I temu poświęciliśmy najwięcej uwagi podczas Rady Europejskiej.