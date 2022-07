Białoruś: Trwa polityczny proces małżeństwa Daszkiewiczów, którzy mają czwórkę dzieci; za kraty może trafić niemowlę

Zmicier i Nasta Daszkiewiczowie stanęli przed sądem za udział w protestach po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku, a ich sprawa została uznana za proces polityczny. Para ma czwórkę dzieci, najmłodszy syn Daniił nie ma jeszcze miesiąca. Grozi mu, że wraz z matką trafi za kraty – alarmują media niezależne.

40-letni Zmicier Daszkiewicz, były więzień polityczny i były lider Młodego Frontu, został zatrzymany w marcu i od tamtej pory przebywa w areszcie. Początkowo był skazany za wykroczenie na 15 dni aresztu, potem poinformowano o wszczęciu wobec niego sprawy karnej dotyczącej "udziału w działaniach poważnie naruszających porządek publiczny". Chodzi o udział w marszu protestu w sierpniu 2020 roku, gdy na Białorusi odbywały się masowe demonstracje przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich.

29 kwietnia br. zarzuty w tej samej sprawie usłyszała będąca w zaawansowanej ciąży z czwartym dzieckiem Nasta Daszkiewicz. W czerwcu urodził się Daniił, czwarte dziecko w rodzinie Daszkiewiczów.

W czasie procesu, który rozpoczął się 11 lipca, prokurator zażądał dla pary małżeńskiej kary po 1,5 roku ograniczenia wolności - powiadomiło centrum praw człowieka Wiasna.

O tym, że na Białorusi może się pojawić "niemowlę - więzień polityczny" napisała we wtorek białoruska aktywistka Taccjana Hacura-Jaworska. Portal telewizji Biełsat przytacza jej wpis na Facebooku, gdzie wskazuje ona, że skazane na karę więzienia kobiety na Białorusi mogą odsiadywać wyrok razem z dziećmi, jeśli mają one mniej niż trzy lata.

W rozmowie z Biełsatem prawnik Wiasny Paweł Sapiełka wskazał, że "pozbawienie wolności za nic to tragedia dla człowieka i jego rodziny, a pozbawienie wolności, gdy ma się czwórkę dzieci to wyrok dla każdej z tych czterech osób". "Albo na półtora roku rozstania, albo - jeśli najmłodsze trafi do kolonii - rozstanie dla trójki, a dla jednego - pozbawienie wolności" - powiedział Sapiełka. Prawnik podkreślił, że pozbawienie wolności z powodów politycznych jest przestępstwem - złamaniem praw człowieka.

W przypadku wyroku skazującego, jak wskazuje portal, możliwe jest jeszcze odroczenie wykonania wyroku dla matki małego dziecka lub przekazanie dziecka krewnym lub instytucjom opieki.

Na Białorusi obecnie 1244 osoby są uznane za więźniów politycznych przez organizacje obrony praw człowieka.

Wyrok w sprawie Daszkiewiczów ma zapaść 14 lipca. Wyda go sędzia Taccjana Pirożnikawa.