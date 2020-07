Białoruś: Trzy kobiety symbolem zjednoczonych sztabów oponentów Łukaszenki

Kandydatka na urząd prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska, koordynatorka sztabu Wiktara Babaryki - Maryja Kalesnikawa i żona Walera Capkały - Weranika zapowiedziały w piątek nowy etap kampanii połączonych trzech sztabów opozycji w wyborach prezydenckich.

"Mój mąż Siarhiej Cichanouski zjednoczył społeczeństwo, dlatego my także się jednoczymy, by osiągnąć cel, jesteśmy jeszcze silniejsi" - powiedziała na wspólnej konferencji prasowej Cichanouska, która została zarejestrowana przez Centralną Komisję Wyborczą jako kandydatka w sierpniowych wyborach.

Jak powiedziała, kandydatką została "z miłości do swojego męża". Cichanouska zgłosiła swoją kandydaturę, ponieważ nie zdołał tego zrobić jej mąż, popularny opozycyjny wideobloger. W czasie, gdy w jego imieniu składano dokumenty, przebywał w areszcie za udział w "nielegalnych akcjach".

"Konstytucja jest dla kobiet, my nie jesteśmy (ludźmi) drugiego gatunku i zwyciężymy" - oświadczyła Weranika Capkała. "Zamierzamy pokazać, czym jest kobieca solidarność" - zapowiedziała.

Waler Capkała nie został dopuszczony do wyborów, podobnie jak Wiktar Babaryka, oskarżany przez władze o przestępstwa finansowe.

Maryja Kalesnikawa zapowiedziała, że trzy tygodnie, które pozostały do wyborów, sztaby wykorzystają na mobilizowanie wyborców do udziału w głosowaniu.

Połączone trzy sztaby będą wzywały obywateli do oddania głosu na Swiatłanę Cichanouską.

Na wstępnym etapie kampanii sztab Babaryki zdobył 434 tys. głosów poparcia, a Capkały - 220 tys. (terytorialne komisje wyborcze większość głosów poparcia odrzuciły, co stało się podstawą do odmowy jego rejestracji), zaś ekipa Cichanouskiej uzyskała ponad 100 tys. głosów.

O połączeniu sił sztaby trojga kandydatów poinformowały w czwartek. Jak tłumaczyły podczas konferencji Cichanouska, Kalesnikawa i Capkała, podczas zaproponowanego przez sztab Babaryki spotkania zaczęły rozmowę w trójkę i "w ciągu 15 minut" porozumiały się w sprawie planu dalszych działań.

Przewiduje on mobilizowanie obywateli do udziału w wyborach, uwolnienie więźniów politycznych, ponowne - już wolne i uczciwe - wybory.

Trzy sztaby zamierzają też działać na rzecz przejrzystości wyborów prezydenckich 9 sierpnia, by uniemożliwić ich sfałszowanie. Chodzi m.in. o obserwacje w maksymalnie dużej liczbie lokali oraz wezwania do komisji, by nie dopuszczały do fałszerstw.

Wybory prezydenckie odbędą się 9 sierpnia. Do udziału w nich zostali we wtorek zarejestrowani urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka oraz jeszcze cztery osoby - Swiatłana Cichanouska, Siarhiej Czeraczań, Hanna Kanapacka i Andrej Dzmitryjeu.

We wtorek Centralna Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania w wyborach opozycyjnych kandydatów Babaryki i Capkały. Wobec Babaryki - byłego prezesa Biełhazprambanku - toczy się postępowanie karne w sprawie przestępstw finansowych, przebywa on w areszcie. Podobnie jak siedzący za kratami Cichanouski, któremu władze zarzucają organizację zamieszek, Babaryka jest uznawany za więźnia politycznego.

We wtorek wieczorem doszło do zatrzymań uczestników spontanicznego protestu. Tylko w Mińsku zatrzymano blisko 300 osób (dane centrum praw człowieka Wiasna), wiele z nich - w sposób brutalny. W co najmniej kilku miejscach, gdzie ludzie próbowali przeciwstawiać się zatrzymaniom, doszło do przepychanek i bójek z funkcjonariuszami. Do zatrzymań doszło również w środę.

Milicja poinformowała w środę o wszczęciu śledztwa z artykułu o organizacji działań zbiorowych burzących porządek publiczny (art. 342 KK), a także za przemoc wobec funkcjonariuszy i niepodporządkowanie się ich wezwaniom.

Z Mińska Justyna Prus