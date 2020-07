Białoruś: W ciągu doby 187 nowych infekcji Sars-CoV-2, sześć zgonów

187 nowych zakażeń koronawirusem oraz sześć zgonów odnotowano na Białorusi w ciągu minionej doby – wynika z czwartkowego komunikatu resortu zdrowia.

Liczba zainfekowanych w całym kraju od początku epidemii wzrosła w czwartek do 64411, z czego wynika, że przyrost dobowy wynosi 187 przypadków i jest najniższy od 7 kwietnia (161 infekcji). Potwierdzona oficjalnie liczba zmarłych z powodu Covid-19 to 449 osób, w tym sześć zgonów zarejestrowano ze środy na czwartek.

Wyzdrowiało 53 609 osób, w tym 755 w ciągu ostatniej doby.

Na 12 326 testów, wykonanych w ciągu doby, pozytywne wyniki stanowiły 1,5 proc. Ogółem przeprowadzono już blisko 1,1 mln testów.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek, że koronawirusem zaraziło się od początku epidemii ok. 500 kobiet w ciąży. Ogółem w pierwszym kwartale zarejestrowanych ciężarnych było blisko 52 tys.

W związku z tym, że - jak przekonują władze - epidemia jest w fazie spadkowej, na Białorusi do normalnego trybu pracy powraca szereg placówek medycznych. Wcześniej były one przeprofilowane, by przyjmować pacjentów z Covid-19.

Resort zdrowia nie wyklucza, że na Białorusi będzie mieć miejsce druga fala epidemii. Władze zapewniają, że są do niej przygotowane.

Z Mińska Justyna Prus