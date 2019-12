Białoruś: W Mińsku kolejny protest przeciwko integracji z Rosją

Około 200 osób wzięło w sobotę w Mińsku udział w akcji protestu przeciwko integracji Białorusi z Rosją. Była to piąta w grudniu i jak dotąd najmniej liczna demonstracja opozycji.

Uczestnicy akcji zwołanej przez opozycjonistów z kampanii "Obronimy Białoruś" przeszli w pochodzie ulicami w centrum Mińska. Inna grupa utworzyła żywy łańcuch wzdłuż Prospektu Niepodległości, trzymając się za ręce.

"Żądamy, by naszą ojczyzną nie targowano. Kategorycznie sprzeciwiamy się sojuszowi z imperialną Rosją" - mówił w czasie akcji opozycjonista Wiaczasłau Siuczyk.

Uczestnicy protestu wznosili hasła przeciwko integracji z Rosją i domagali się uwolnienia aktywistów aresztowanych po poprzednich akcjach opozycji.

Odbyły się one 7, 8, 20 i 21 grudnia i nie były uzgadniane z władzami. W ciągu minionych dwóch tygodni odbywały się procesy aktywistów, którym zarzucono złamanie przepisów o zgromadzeniach masowych. Większość z nich ukarano grzywnami, jednak co najmniej 10 osób trafiło do aresztu na okres od pięciu do 10 dni.

Białoruska opozycja i środowiska niezależne widzą w toczących się rozmowach z Rosją na temat pogłębienia integracji zagrożenie dla białoruskiej suwerenności. Część z nich uważa, że grozi to w dalszej perspektywie nawet "wchłonięciem" Białorusi przez Rosję. Aktywiści z 15 partii i organizacji opozycyjnych prowadzą kampanię "Obronimy Białoruś" w obronie niepodległości.

Z Mińska Justyna Prus