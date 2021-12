Białoruś: W Mińsku rozpoczął się proces opozycyjnego blogera Eduarda Palczysa

Przed sądem miejskim w Mińsku rozpoczął się w poniedziałek proces opozycyjnego blogera Eduarda Palczysa. Mężczyzna przebywa w areszcie od września 2020 roku. Jest oskarżony m.in. o zamieszki i podżeganie do nienawiści – podało Centrum praw człowieka Wiasna.

Proces jest niejawny na wniosek oskarżenia.

Palczys został oskarżony z czterech artykułów kodeksu karnego: organizacja zamieszek, organizacja działań przeciw porządkowi publicznemu, podżeganie do nienawiści i wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa.

Bloger prowadził w komunikatorze Telegram kanał Palczys. Według Komitetu Śledczego Białorusi był on jego główną "bronią".

"Zasoby internetowe, które prowadził, w tym kanał w Telegramie i strony w sieciach społecznościowych, docierały do dużej części odbiorców w kraju. Ich zaufanie wykorzystywał do kierowania świadomością tłumu, indoktrynacji +potrzebnymi informacjami+, nakłaniania do zaplanowanych działań przestępczych" - stwierdził w oświadczeniu Komitet Śledczy.

Oprócz "zamydlania świadomości" obywateli, Palczys miał również zajmować się organizacją masowych działań, poważnie naruszających porządek publiczny, m.in. informując o miejscu i czasie przeprowadzenia "nielegalnych działań", czyli antyrządowych protestów.

Kanał Palczysa w Telegramie władze w Mińsku określiły jako ekstremistyczny w kwietniu 2021 roku. Bloger został uznany za więźnia politycznego przez białoruskie organizacje praw człowieka.