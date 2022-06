Białoruś: W Mińsku rozpoczął się proces pracowników niezależnej agencji informacyjnej BiełaPAN

Czworo pracowników zlikwidowanej przez władze Białorusi niezależnej agencji informacyjnej BiełaPAN, w tym jej redaktor naczelna Iryna Leuszyna, stanęło w poniedziałek przed sądem w Mińsku. Według niezależnych organizacji proces jest motywowany politycznie; toczy się za zamkniętymi drzwiami.

Redaktor naczelna Leuszyna, były wicedyrektor agencji Andrej Aleksandrau, jego partnerka Iryna Złobina i były dyrektor Dzmitryj Naważyłau zostali umieszczeni w specjalnej szklanej klatce w sali sądowej.

Ich zdjęcia opublikowały państwowe media białoruskie, które są jedynym źródłem informacji o toczącym się procesie.

Leuszyna, Naważyłau i Alaksandrau są oskarżani o stworzenie lub udział w "formacji ekstremistycznej", którą miała być agencja informacyjna BiełaPAN. Ponadto Alaksandrau został oskarżony o organizację protestów, niepłacenie podatków i zdradę państwa. Złobina miała także organizować protesty i dopuścić się zdrady. Zarzut niepłacenia podatków usłyszał również Naważyłau.

"Sprawa BiełaPAN" to element represji, które władze Białorusi prowadzą na bezprecedensową skalę od sfałszowanych wyborów prezydenckich w 2020 roku. W czerwcu, jak zaznacza w specjalnym apelu niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, mają się rozpocząć jeszcze cztery inne procesy dziennikarzy.

Agencja BiełaPAN, założona w 1991 roku, była jedyną niezależną agencją informacyjną na Białorusi. W sierpniu 2021 roku do redakcji wkroczyły struktury siłowe i od tego momentu przestała ona istnieć - pracowników zatrzymano, sprzęt skonfiskowano, a serwery zostały zablokowane. W listopadzie 2021 roku BiełaPAN uznano za "formację ekstremistyczną".

Według kodeksu karnego Białorusi za zdradę państwa grozi kara od siedmiu do 15 lat pozbawienia wolności, a za stworzenie formacji ekstremistycznej - kara ograniczenia wolności do pięciu lat lub od trzech do siedmiu lat więzienia.