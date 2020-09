Białoruś: W Mińsku zatrzymano koordynatorkę wolontariuszy z Wiasny

Koordynatorka wolontariuszy z centrum praw człowieka Wiasna Maryja Rabkowa została zatrzymana w czwartek wieczorem – poinformowała ta organizacja praw człowieka.

Rabkowa i jej mąż zostali zatrzymani w Mińsku na ul. Cimirazewa. Jak informuje Wiasna doszło do tego wieczorem na środku ulicy. Z kilku busów wybiegli funkcjonariusze, którzy zatrzymali parę i położyli małżonków na asfalcie twarzą w dół. Poinformowano, że zatrzymanie, które przeprowadzili funkcjonariusze oddziału do walki z przestępczością zorganizowaną, jest związane z postępowaniem karnym w sprawie "udziału lub przygotowania do udziału w masowych zamieszkach".

W mieszkaniu Rabkowej przeprowadzono rewizję w obecności jej męża, który później został wypuszczony na wolność. Ma być jeszcze przesłuchany.

Miejsce pobytu Rabkowej nie jest znane.

Centrum Wiosna zajmuje się monitorowaniem sytuacji praw człowieka na Białorusi. W ostatnim czasie organizacja dokumentuje przypadki tortur i stosowania przemocy przez struktury siłowe wobec uczestników pokojowych protestów powyborczych.

Z Mińska Justyna Prus