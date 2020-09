Białoruś: W Mińsku zatrzymano siedem studentek

Wieczorem w środę doszło do zatrzymania siedmiu młodych kobiet w mińskiej dzielnicy Malinauka, gdzie studenci medycyny wyszli na protest – podało Radio Swaboda. Milicja w białoruskiej stolicy potwierdziła zatrzymania.

Studentki mają zostać przewiezione do aresztu przy ul. Akrescina, a w piątek odbędą się ich procesy.

Wcześniej w środę do zatrzymań kobiet doszło na ulicy Niamiha w Mińsku. Wyszły one na protest, by wyrazić poparcie dla aresztowanej członkini prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Maryi Kalesnikawej.

Centrum obrony praw człowieka Wiasna informuje o co najmniej 27 zatrzymanych w środę; są to głównie kobiety.

Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich, które według oficjalnych rezultatów wygrał Alaksandr Łukaszenka.