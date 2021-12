Białoruś: W ramach odpowiedzi na sankcje zakaz wwozu mięsa, drobiu, owoców, warzyw i mleka

Białoruskie embargo, które władze wprowadzą od 1 stycznia w odpowiedzi na zachodnie sankcje, obejmie m.in. mięso wołowe, drób, wieprzowinę, mleko i produkcję mleczną, owoce, warzywa, orzechy, słodycze i inne towary.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu z 6 grudnia embargo będzie dotyczyć produkcji, pochodzącej z krajów UE, a także USA, Kanady, Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii, Czarnogóry i Szwajcarii.

Wśród towarów, których import będzie od 1 stycznia zakazany znajduje się m.in. wołowe mięso świeże, chłodzone i mrożone, wieprzowina i drób, podroby, tłuszcze, kiełbasy, mięso solone, suszone i wędzone, mączka mięsna, mleko i produkcja mleczarska, warzywa, owoce, orzechy, produkty cukiernicze, sól i "inne towary".

"Decyzją rządu od 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostaje embargo na szeroką gamę produktów żywnościowych, pochodzących z krajów, które prowadzą dyskryminacyjną politykę i realizują nieprzyjazne działania wobec naszego kraju" - poinformowało biuro prasowe rządu Białorusi.

Jak wskazano, z embarga wyłączone zostały produkty, które zostaną wwiezione przed rozpoczęciem obowiązywania embarga, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji "krytycznego importu". Wyjaśniono, że ma to na celu ograniczenie negatywnego wpływu na białoruskich obywateli.

Rząd zapowiedział również, że będzie podejmować działania na rzecz zwiększenia własnej produkcji oraz importu z krajów "przyjaznych".

Embargo ma obowiązywać przez 6 miesięcy. "W przypadku dalszych działań destrukcyjnych Białoruś zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy zakazanych towarów" - podano.

W czwartek UE uchwaliła kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi. Restrykcje polegają na zakazie wjazdu do UE i zamrożeniu aktywów. Obejmują one ok. 30 osób i podmiotów zaangażowanych w represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i sprowadzanie migrantów na Białoruś. Dotyczą m.in. linii lotniczych Belavia.

Wprowadzenie nowych sankcji ogłosiły również Wielka Brytania, USA i Kanada.

6 grudnia białoruskie MSZ poinformowało, że w ramach odpowiedzi na sankcje wprowadzone zostanie embargo na szereg towarów pochodzących z krajów, które wprowadziły sankcje.

Ponadto zapowiedziano ograniczenia wobec linii lotniczych państw UE i Wielkiej Brytanii, które mają mieć "charakter analogiczny" jak sankcje zastosowane wobec białoruskich państwowych linii Belavia.

W ramach reakcji na sankcje krajów zachodnich resort dyplomacji zapowiedział również "rozszerzenie listy osób, dla których wjazd na terytorium Białorusi i Państwa Związkowego (Białorusi i Rosji) będzie zakazany".

"Jednym z najważniejszych kroków" ma być "kontynuacja realizacji programów związkowych i pogłębienia integracji gospodarczej z Federacją Rosyjską, a także budowanie mocnych więzi gospodarczych z partnerami z Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej" i krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Zapowiedziano również kroki "o charakterze niepublicznym".

Z Mińska Justyna Prus