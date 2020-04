Białoruś: W sobotę wielki czyn społeczny; Łukaszenka: koronawirus to nie powód do odwołania

Mimo epidemii koronawirusa Białoruś przygotowuje się do ogólnokrajowego czynu społecznego, który odbędzie się w najbliższą sobotę. „Nie widzę powodów do przeniesienia czy odwołania” – powiedział prezydent Alaksandr Łukaszenka.

We wtorek prezydent Białorusi wyjaśnił, że ludzie i tak pracują w piątek, więc mogą przyjść do pracy także w sobotę.

Ogólnokrajowy czyn społeczny, czyli "subotnik", odbywa się na Białorusi co roku i - podobnie jak w czasach sowieckich - w jego trakcie pracownicy zakładów i instytucji uczestniczą w różnych pracach społecznych, porządkowaniu przestrzeni publicznej, malowaniu płotów itp. Ci, którzy fizycznie nie biorą udziału w pracach, przekazują na wskazany przez państwo cel jednodniową wypłatę.

Obowiązkowym punktem w programie każdego subotnika jest udział prezydenta i członków rządu. Co roku w telewizji państwowej widać, jak Łukaszenka zalewa podłogę cementem lub sadzi drzewka. Nie inaczej ma być w tym roku - prezydent zapowiedział, że będzie aktywnie uczestniczyć w czynie społecznym.

Jak powiedział PAP politolog Alaksandr Kłaskouski, wywodzące się z czasów sowieckich subotniki na Białorusi to "dobrowolno-przymusowa tradycja".

"Sama idea subotnika to jeszcze zasługa Włodzimierza Iljicza Lenina, jednak już w czasach sowieckich stała się ona raczej obowiązkowym punktem do odznaczenia i ewentualną okazją do spotkań towarzyskich niż realnym czynem społecznym" - mówił Kłaskouski.

Jak wyjaśnił, na Białorusi jest to efekt "przywiązania Alaksandra Łukaszenki do czasów ZSRR". "Białoruś zachowała tradycję subotników, podobnie jak - jako jedyne państwo na świecie - wciąż obchodzi rocznicę rewolucji październikowej" - wskazał.

Jego zdaniem dla większości Białorusinów subotnik to "temat obojętny lub wywołujący rozdrażnienie, a w kręgach opozycyjnych - ogromną dozę ironii i zgryźliwych komentarzy".

Łukaszenka powiedział we wtorek, że jeśli sytuacja z koronawirusem pogorszy się i niezbędne będą działania na rzecz zwiększenia izolacji i odwołania imprez masowych, to "bezwzględnie zostaną one podjęte". "Jeśli będzie tak jak teraz, to przejdziemy przez to" - ocenił.

11 kwietnia - po kilkudniowej misji na Białorusi - eksperci WHO rekomendowali władzom kraju odwołanie imprez masowych jako kluczowe działanie w ramach walki z epidemią.

Na Białorusi oficjalnie zarejestrowano dotąd 6723 przypadki zakażenia koronawirusem. We wtorek poinformowano o dobowym wzroście o 459 infekcje i o czterech zgonach. W sumie w kraju - oficjalnie - zmarło 55 osób.

Media niezależne od dłuższego czasu alarmują jednak, że sytuacja przedstawiana przez instytucje i media państwowe jest zbyt optymistyczna. Prezydent uważa, że wokół Covid-19 tworzy się "psychozę", dlatego cała administracja próbuje bagatelizować problem i nie uznaje jego powagi - ocenia część ekspertów.

W internecie i mediach niezależnych codziennie pojawiają się kolejne informacje o ogniskach koronawirusa, np. w małych miejscowościach, zakładach czy fabrykach. Niektóre z nich nie są ujmowane w oficjalnych statystykach. Z opisywanych przez media sytuacji wynika, że często diagnozuje się nie koronawirusa, a zwykłe zapalenie płuc, dzięki czemu oficjalne statystyki są niższe.

