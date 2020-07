Białoruś: w środę 19 zatrzymanych w Mińsku, w Borysowie – ośmioro

Bilans środowych zatrzymań w Mińsku to według centrum praw człowieka Wiasna 19 osób, a w Borysowie – osiem osób. W Grodnie zatrzymano przypadkowego rowerzystę.

W Mińsku zatrzymywano osoby, które stały w kolejce do Centralnej Komisji Wyborczej, by złożyć skargi na niezarejestrowanie opozycyjnych kandydatów i nie rozeszły się po zamknięciu urzędu.

Według Wiasny spośród ośmiu osób zatrzymanych w Borysowie cztery później wypuszczono, a w Grodnie zatrzymano przypadkowego rowerzystę.

We wtorek podczas spontanicznych protestów przeciwko niezarejestrowaniu w wyborach kandydatów opozycyjnych w Mińsku zatrzymano co najmniej 283 osoby, w Brześciu - co najmniej 45. Zatrzymania miały miejsce również w innych miejscowościach.

Wybory prezydenckie na Białorusi odbędą się 9 sierpnia.

Do udziału w nich zostali we wtorek zarejestrowani urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka oraz jeszcze cztery osoby - Swiatłana Cichanouska, Siarhiej Czeraczań, Hanna Kanapacka i Andrej Dzmitryjeu.

CKW odmówiła zarejestrowania w wyborach opozycyjnych kandydatów Wiktora Babaryki i Walera Capkały. Wobec Babaryki, który został uznany za więźnia politycznego, toczy się postępowanie karne o machinacje finansowe.