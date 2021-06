Białoruś: W szkołach od września stanowisko kierownika ds. wychowania patriotyczno-wojskowego

Od września w szkołach pojawi się stanowisko kierownika ds. wychowania wojskowo patriotycznego – zapowiedział minister edukacji. MSW proponuje wszczynanie spraw karnych w przypadku nieobecności poborowych w kraju.

"Od 1 września wprowadzona będzie w szkołach funkcja kierowników ds. wychowania wojskowo-patriotycznego - w sumie ok. dwóch tysięcy etatów" - powiedział minister szkolnictwa Ihar Karpienka.

Zaznaczył, że szkoła nie powinna być "sferą usług", a instytucją socjalizacji i wychowania. Jak dodał, wspólnie z ministerstwem obrony szkoły będą organizowały obozy wojskowo-patriotyczne dla dzieci.

We wtorek przedstawiciele białoruskich władz obradowali na terenie jednostki wojskowej w Mińsku. W ich trakcie podkreślano m.in., że należy robić więcej, by młodzi ludzie chętniej szli do wojska i nie traktowali obowiązkowej służby wojskowej jako "straty czasu".

Przewodnicząca wyższej izby parlamentu Natalla Kaczanawa wskazała m.in., że postaw patriotycznych "dzieci należy uczyć już od przedszkola".

"Młodzież powinna mieć świadomość, że obrona ojczyzny to obowiązek" - mówiła Kaczanawa, cytowana przez agencję BiełTA.

Minister obrony wskazał, że w ramach szkolnych zajęć przygotowania do służby wojskowej wielu nauczycieli "nie ma pojęcia o służbie w wojsku". Zaproponował, by państwo zajęło się ich doszkalaniem i zatrudnieniem na tych stanowiskach wojskowych. W szkołach mają się pojawić zastępcy dyrektorów ds. wychowania patriotycznego, przygotowano program patriotycznego wychowania ludności. Pod egidą ministerstwa obrony ma powstać Republikański Ośrodek Wychowania Patriotycznego.

Minister zdrowia podkreślił z kolei, że problemem jest spory odsetek (w 2020 r. ok. 20 proc.) osób uznawanych za niezdolnych do służby z powodów zdrowotnych.

Przedstawiciel MSW skupił się natomiast na problemie uchylania się od wojska. M.in., jak wskazał p.o. ministra Juryj Nazarenka, resort proponuje wprowadzenie odpowiedzialności karnej w przypadku nieobecności poborowego w kraju. Wszczęte sprawy karne można by było następnie umorzyć, jeśli okaże się, że taka osoba "ma obiektywne przyczyny", by służby wojskowej nie odbywać.