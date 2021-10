Białoruś: Władze zablokowały dostęp do portali Deutsche Welle, Nastojaszczeje Wriemia i Nowy Czas

Dostęp do portali Deutsche Welle, telewizji Nastojaszczeje Wriemia prowadzonej przez Radio Wolna Europa i białoruskiej gazety "Nowy Czas" został w czwartek zablokowany decyzją ministerstwa informacji. Przyczyna to „rozpowszechnianie linków do materiałów ekstremistycznych”.

"Przyczyną takiej decyzji stało się rozpowszechnianie przez te media linków do materiałów, uznanych przez sądy za ekstremistyczne" - poinformował rzecznik ministerstwa informacji agencję państwową BiełTA.

Wcześniej o zablokowaniu dostępu do portali poinformowało niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy oraz media.

Strona internetowa niemieckiej Deutsche Welle posiada wersję rosyjskojęzyczną oraz specjalny blok poświęcony wydarzeniom na Białorusi. Nastojaszczeje Wriemia to stacja rosyjskojęzyczna. "Nowy Czas" jest białoruskojęzycznym pismem, którego druk i prenumerata zostały wcześniej zablokowane przez władze.

Po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich i protestach przeciwko ich sfałszowaniu władze praktycznie zlikwidowały dostęp do mediów niezależnych, blokując ich strony, aresztując dziennikarzy (m.in. za "niepłacenie podatków") i uznając publikowane przez nie treści za "ekstremistyczne".

Większość redakcji pomimo tego pracuje nadal, choć w znacznie ograniczonym zakresie. Portale są dostępne przez VPN lub sieci społecznościowe.

Z Mińska Justyna Prus