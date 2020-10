Białoruś: Władze: zmieniono rektorów trzech uczelni, by "zaprowadzić tam porządek"

Zmieniono rektorów trzech uczelni na Białorusi, by "zaprowadzić tam porządek" - poinformował we wtorek w Telegramie kanał prezydenckiej służby prasowej Puł Pierwogo. Agencja Interfax-Zapad podkreśla, że studenci tych uczelni brali udział w akcjach protestu po sierpniowych wyborach prezydenckich.

Jak sprecyzowano, zmiany na stanowiskach rektorów odbyły się na Mińskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym, Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki oraz Brzeskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym.

"W ostatnim czasie uniwersyteckie życie przykuwa niemało uwagi. I najwyraźniej prezydent podjął decyzje kadrowe w celu zaprowadzenia tam porządku" - napisał kanał Puł Pierwogo.

Alaksandr Łukaszenka oświadczył we wtorek, że nie można udawać, że na uniwersytetach nic się nie dzieje. Zaapelował też do struktur siłowych o cierpliwość wobec protestujących studentów. "Na pewno jest wielu zbłąkanych studentów. Są tacy, którym do rozsądku już nie przemówisz. Ale to jednostki" - oznajmił, cytowany przez agencję BiełTA. "Trzeba być cierpliwym, ludzie zrozumieją" - dodał.

9 października Łukaszenka mówił, że "zachowanie części studentów pokazuje ich, delikatnie mówiąc, niedbały stosunek wobec wyższego wykształcenia". Ocenił, że rektorzy nie dają rady. "W najbliższym czasie, w najbliższym tygodniu, powinniśmy rozwiązać kadrowy problem na takich uczelniach" - ogłosił Łukaszenka.