Białoruś: Wybory: Cichanouska - główna rywalka Łukaszenki (sylwetka)

Matka, żona, gospodyni, tłumaczka, ale na pewno nie liderka – tak mówi o sobie Swiatłana Cichanouska, kandydatka w niedzielnych wyborach prezydenckich na Białorusi. W zamyśle władz miała wygasić opozycyjną kampanię, ale stała się jej głównym motorem.

"Sceptycyzm, wątpliwości; to mało przekonujące" - można było usłyszeć, gdy po niedopuszczeniu do wyborów Wiktara Babaryki i Walera Capkały ich sztaby poinformowały o poparciu Swiatłany Cichanouskiej, a na scenę nagle wkroczyło polityczne trio: sama kandydatka, Maryja Kalesnikawa i Weranika Capkała.

Niecałe trzy tygodnie później Cichanouska jest głównym koszmarem sennym Alaksandra Łukaszenki, a jej mitingi są nerwowo blokowane przez władze, bo okazało się, że przychodzi na nie najwięcej Białorusinów od niemal trzech dekad.

"Zrobiłam to z miłości" - powtarza Cichanouska, która wystartowała w wyborach "w zastępstwie" za męża, wsadzonego do aresztu popularnego blogera. Jej cały polityczny plan to w zasadzie brak planu. Sama powiedziała, że nie ma programu wyborczego, bo jej jedynym celem jest uwolnienie więźniów politycznych i doprowadzenie po swoim zwycięstwie do powtórnych, ale już uczciwych, wyborów prezydenckich.

"Nie jest charyzmatyczna, nie potrafi mówić sama z siebie, nie ma jest politykiem, a efektem pracy PR-owców. Trzeba jednak przyznać, że uczy się szybko" - mówią eksperci na Białorusi. Ale chociaż Cichanouska nie pasuje do recepty na skutecznego polityka, zrobiła to, czego nie dokonał w ostatnich latach żaden oponent Alaksandra Łukaszenki.

"Ona i jej partnerki mówią to, czego oczekują Białorusini: mamy dość i to w bardzo mocnych słowach. Przede wszystkim jednak Cichanouska jest kandydatem protestu, jej popularność to odwrotna strona zmęczeniem Alaksandrem Łukaszenką. A także efekt wyeliminowania z wyborów po kolei rywali obecnego prezydenta - Siarhieja Cichanouskiego, Wiktara Babaryki i - w końcu - Walera Capkały" - powiedział PAP jeden z mińskich dziennikarzy.

"Alaksandr Łukaszenka usunął wszystkich mężczyzn i postanowił zawalczyć z kobietą, bo kobiet się nie boi" - mówił w jednym ze swoich nagrań opozycyjny bloger MozgON.

Sam Łukaszenka kilkakrotnie z pychą zapewniał: prezydent to nie jest praca dla kobiety, zwłaszcza na Białorusi.

"On (Cichanouski) rozumie, że na żonę na Białorusi nikt nie zagłosuje. (…) Społeczeństwo nie dojrzało u nas do tego, żeby głosować na kobietę" - mówił Łukaszenka pod koniec maja.

Wygląda na to, że białoruski prezydent rzeczywiście tak uważa i właśnie dlatego Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała Cichanouską do startu w wyborach.

"Jestem jedną z was, a wy wszyscy jesteście liderami" - przekonuje Cichanouska na swoich mitingach. Starzy i młodzi biją brawo, śpiewają, babuszki płaczą. "To było jak open-air" - napisał 30 lipca po wiecu w Mińsku bloger "Insajder". "Wychodzi Cichanouski z więzienia, a jego żona, która zaledwie 11 dni temu po raz pierwszy wystąpiła podczas mitingu, jest już gwiazdą rocka" - dodał.

Eksperci ostrzegają jednak przed nadmierną euforią. Owszem, Białorusini się przebudzili i postanowili powiedzieć władzy "niet", ale to wciąż za mało. "Cudu na tych wyborach nie będzie; Łukaszenka nie ustąpi" - mówią, jak jeden mąż, białoruscy eksperci. Ich zdaniem prezydent Białorusi jest zdeterminowany, by utrzymać władzę i jest gotów na każdy scenariusz, także siłowy.

Z Mińska Justyna Prus