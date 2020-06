Białoruś: Wybory prezydenta RP przebiegają spokojnie

Głosowanie w wyborach prezydenta RP przebiega na Białorusi spokojnie i bez incydentów, widać duże zainteresowanie wyborców – poinformowali w niedzielę PAP polscy dyplomaci akredytowani w tym kraju.

Na Białorusi głosowanie odbywa się w trzech komisjach: w ambasadzie w Mińsku oraz w siedzibach konsulatów generalnych w Grodnie i Brześciu.

"Nie odnotowaliśmy żadnych problemów ani natury wyborczej, ani sanitarno-epidemiologicznej" - powiedział PAP przewodniczący komisji obwodowej w ambasadzie RP w Mińsku Krzysztof Wiśniowiecki.

"Frekwencja jest bardzo dobra, a głosujący zdyscyplinowani. Przychodzą w maseczkach i dbają o zachowanie dystansu" - poinformował konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek.

Również w Brześciu wszystko "przebiega spokojnie" - zapewnił konsul generalny Piotr Kozakiewicz. "Ze względu na liczbę zapisanych osób nie mamy problemów z kolejką i zachowaniem dystansu" - dodał.

W Brześciu zapisało się do głosowania ok. 50 osób, w tym cztery korespondencyjnie, w Grodnie 132, w tym korespondencyjnie 18, a w Mińsku ok. 150 osób, w tym ok. 20 głosowało korespondencyjnie.

Na Białorusi nie wprowadzano kwarantanny ani odgórnych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa. W czasie głosowania w polskich placówkach dyplomatycznych obowiązuje jednak ścisły reżim sanitarny. Meble i przybory są dezynfekowane, a do głosowania używa się jednorazowych długopisów.

Członkowie komisji oddzieleni są od głosujących specjalną szybką i pracują w rękawiczkach. Wymagane jest, aby głosujący mieli na twarzy maseczki ochronne. Przestrzegane są również zalecenia, dotyczące zachowania bezpiecznego dystansu.

Lokale wyborcze w polskich placówkach dyplomatycznych na Białorusi otworzyły się o godz. 7 czasu miejscowego (godz. 6 w Polsce) i będą otwarte do godz. 21 (godz. 20 w Polsce).

Z Mińska Justyna Prus