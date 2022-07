Białoruś zakazała udziałowcom z "nieprzyjaznych" krajów sprzedawania aktywów firm

Władze Białorusi poinformowały we wtorek o zakazie sprzedawania udziałów przez zagranicznych akcjonariuszy w 190 firmach; jest to reakcja na sankcje zachodnie nałożone na Mińsk, m.in. w związku z jego wsparciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jak głosi dekret opublikowany na oficjalnym portalu prawnym, akcjonariusze z państw, które "podejmują nieprzyjazne działania" wobec białoruskich podmiotów i osób fizycznych otrzymują zakaz dysponowania swymi udziałami bez zezwolenia władz. "Jest to reakcja na zamiar wielu firm zagranicznych wycofania się z Białorusi" - ocenia gazeta Nasza Niwa.

Na liście 190 firm objętych zakazem znalazły się m.in.: spółka Lidskaje Piwa, w której ok. 96 proc. akcji należy do fińskiej firmy Olvi, Łukoil Biełorussija należąca do firmy Lukoil Internartional zarejestrowanej w Austrii, a także białoruski oddział koncernu Henkel.

Rada UE podjęła w miniony piątek decyzję o wprowadzeniu szóstego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wymierzonych w Rosję za jej inwazję na Ukrainę, jak i w Białoruś za pomoc udzielaną Moskwie.