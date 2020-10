Białoruś: Zakończył się protest przeciw Łukaszence

Bez incydentów zakończył się w poniedziałek protest emerytów w Mińsku, do którego dołączyli także studenci. Kilka tysięcy demonstrantów przeszło ulicami stolicy, protestując przeciw Alaksandrowi Łukaszence.

Emeryci zebrali się ok. godz. 14 czasu białoruskiego (12 czasu polskiego) na pl. Niepodległości, po czym przyłączyli się do nich studenci.

Wiele osób niosło biało-czerwono-białe flagi białoruskie, używane przez środowiska niezależne, lub miało na sobie białe i czerwone elementy odzieży. Niektórzy nieśli kwiaty.

Demonstranci przeszli prospektem Niepodległości, główną ulicą Mińska, do pl. Jakuba Kołasa, gdzie akcja zakończyła się około godz. 17 (15 czasu polskiego).

Służby bezpieczeństwa nie utrudniały przejścia protestującym, którzy według Radia Swaboda skandowali m.in. "Strajk!".

Emeryci protestowali też w innych miastach, np. w Brześciu i Grodnie.

Liderka opozycji białoruskiej Swiatłana Cichanouska zapowiedziała, że w poniedziałek w kraju rozpocznie się strajk generalny, jeśli do niedzieli włącznie Łukaszenka nie spełni trzech żądań - miał on ogłosić swoją dymisję, doprowadzić do całkowitego zaprzestania przemocy na ulicach i do zwolnienia wszystkich więźniów politycznych.