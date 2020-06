Białoruś: Zatrzymania podczas pokojowych akcji w Mińsku i innych miastach

Podczas piątkowych akcji protestu w Mińsku zatrzymano co najmniej 40 osób i nie jest to pełna lista – poinformowało centrum praw człowieka Wiasna. Do zatrzymań doszło też w Bobrujsku, Nowopołocku, Homlu, Witebsku, Mołodecznie.

W piątek, który był ostatnim dniem zbiórki podpisów poparcia dla potencjalnych kandydatów w wyborach prezydenckich, w białoruskiej stolicy i szeregu innych miast odbyły się pokojowe akcje protestu i solidarności. Ich uczestnicy wyrażali poparcie dla zatrzymanych polityków i aktywistów, w tym dla zatrzymanego w czwartek potencjalnego kandydata na prezydenta Wiktara Babaryki.

Centrum praw człowieka Wiasna podało nazwiska 49 osób zatrzymanych w stolicy. Zatrzymano również, jak poinformowała Wiasna, ludzi w Witebsku, Homlu, Mohylewi, Mołodecznie, Grodnie.

Według telewizji Biełsat, "w różnych miastach struktury siłowe zatrzymały wiele przypadkowych osób, które nie uczestniczyli w pikietach". Wcześniej media niezależne, w tym Radio Swaboda, informowały o zatrzymaniach dziennikarzy, którzy relacjonowali pokojowe protesty. Większość z nich późnym wieczorem wypuszczono na wolność.

Justyna Prus