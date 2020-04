Białoruś: Zbiórki i obiady dla lekarzy - wolontariusze w walce z Covid-19

Jeszcze 10 dni temu byłem trenerem fitnessu – powiedział PAP Andrej Tkaczou, jeden z inicjatorów białoruskiej platformy pomocy medykom Bycovid-19. Na Białorusi coraz więcej osób pomaga w walce z koronawirusem – m.in. zbierając pieniądze na sprzęt i gotując posiłki.

Zainicjowana przez Andreja Tkaczeua kampania zbiera pieniądze i środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny i jedzenie dla lekarzy. W ciągu niecałych dwóch tygodni ogólna wartość pomocy wyniosła blisko 250 tys. rubli (ok. 400 tys. złotych).

Sztab Bycovid-19 mieści się w mińskiej galerii sztuki współczesnej - Galerii U. W związku z epidemią lokal, związany z białoruskimi kręgami niezależnymi, zamknął się na kwarantannę, ale udostępnił swoje pomieszczenia na biuro i magazyny kampanii pomocowej.

Większą część doby Andrej spędza właśnie w "magazynie" w Galerii U lub rozwożąc sprzęt do szpitali. Swoją pracę trenera na razie zawiesił, choć całkowicie ze sportu nie zrezygnował - na jednej ze ścian przymocował taśmy TRX do ćwiczeń.

Bycovid-19 codziennie dostarcza do placówek ochrony zdrowia maski z filtrem, kostiumy ochronne, termometry, a nawet koncentratory tlenu.

"Koncentratory tlenu to jeden z naszych najważniejszych zakupów. Mamy ich tu dziesięć" - mówił Andrej kilka dni temu w materiale Radia Swaboda. W sumie taki sprzęt jest wart ok. 50 tys. zł. "Obok są pudła z trzema tysiącami kostiumów chirurgicznych. Jeśli chodzi o maski z filtrem, to wykupiliśmy praktycznie wszystko to, co pozostało w aptekach i sklepach. Teraz próbujemy zorganizować dostawy z zagranicy" - wyjaśnił.

"Obecnie problem z dostępnością środków ochrony, nawet masek, jest ogromny. W aptekach nie ma absolutnie nic. Ceny wzrosły kilkakrotnie. Maska z filtrem kosztowała 6 rubli, teraz jedna sztuka kosztuje 42 ruble (ok. 70 zł)!" - mówi Tkaczou.

Jak opowiada Andrej w rozmowie z PAP, zaczęło się od opublikowanego na Instagramie apelu o pomoc od lekarki z mińskiego szpitala. "Dla oddziału intensywnej terapii przeprofilowanego w oddział dla pacjentów z Covid-19 i kontaktów 1. stopnia potrzebne są środki ochrony: maski z filtrem, okulary ochronne, kombinezony, kostiumy chirurgiczne, ochraniacze na obuwie, narękawniki, maski jednorazowe, krem do rąk" - napisała medyk.

"Potem stało się coś, czego zupełnie się nie spodziewałem. Posypały się prośby z innych placówek. Zaczęliśmy organizować zbiórki pieniędzy na różnych platformach, a także fizycznie zbierać środki ochrony, sprzęt, jedzenie" - mówi Andrej.

Na swoim Instagramie Andrej napisał wtedy: "Nie szukamy odpowiedzi na to, jak doszło do takiej sytuacji i kto jest winny. Najważniejsze teraz dla nas to: co robić?"

Na stronie internetowej Bycovid19.com można lekarze mogą skorzystać z odpowiedniego formularza, by zgłosić zapotrzebowanie na pomoc. Według stanu na niedzielę Bycovid19 zarejestrował ok. 800 wniosków. "To praktycznie wszystkie placówki medyczne w kraju" - ocenił rozmówca PAP.

W akcji połączyły siły różne inicjatywy społeczne, a także aktywiści. "To ludzie z zupełnie różnych dziedzin, na własne oczy widziałem dosłownie paru z nich. Jesteśmy w kontakcie na różnych platformach i tam się organizujemy" - powiedział Tkaczou.

Wsparcie może mieć różne formy - pomocy finansowej przez platformy crowdfundingowe, pomocy sponsorskiej, pracy wolontariusza, gotowania obiadów, rozwożenia dostaw, itd.

Na stronie Bycovid19.by każdy może zarejestrować się na mapie wolontariuszy, zgłosić się do gotowania obiadów dla lekarzy czy podwożenia ich do pracy, by nie korzystali z transportu publicznego czy szycia masek ochronnych i kombinezonów.

W Mińsku i innych miastach Białorusi do akcji gotowania posiłków dla medyków zgłosiło się szereg restauracji (które przerwały normalne funkcjonowanie i przyjmowanie klientów). Niektóre z nich również zbierają pieniądze przez internet, by móc pomagać skuteczniej.

Bycovid19 nie jest jedyną inicjatywą wsparcia dla medyków i reagowania na epidemię koronawirusa. Np. na portalu crowdfundingowym molamola.by aktywne są 22 zbiórki na ochronę dla medyków, kolejne 17 gromadzi środki na posiłki dla nich.

Z Mińska Justyna Prus