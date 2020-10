Białoruś: Zmarł mężczyzna, który mówił, że pobito go w areszcie

41-letni mężczyzna, który twierdził, że pobito go w areszcie, zmarł w sobotę w szpitalu w Mińsku – poinformował niezależny białoruski portal tut.by.

Mężczyzna został we wtorek przewieziony do szpitala z aresztu przy ul. Akrescina z licznymi obrażeniami. W dokumentacji podano, że po drodze zaaplikowano mu środek uspokajający. W protokole z badania napisano, że pacjent powiedział ekipie pogotowia, iż został pobity w areszcie. Tam natomiast powiedziano lekarzom, że spadł z górnego łóżka.

U mężczyzny stwierdzono m.in. otwarte urazowe uszkodzenie mózgu, krwiaki wewnątrzczaszkowe, uraz lewego płatu skroniowego, złamanie prawej kości skroniowej, żeber i prawego obojczyka, a także złamanie kości biodrowej. Miał on też uraz płuc i serca.

Lekarz zaznajomiony z sytuacją powiedział, że pacjenta natychmiast po przywiezieniu do szpitala podłączono do respiratora i przewieziono na salę operacyjną. Podkreślił, że obrażenia były tak poważne, że nie udało się go uratować.

Rodzina zmarłego powiedziała portalowi tut.by, że mężczyzna nie uczestniczył w akcjach protestacyjnych, a w ostatni weekend był z nimi na daczy. "Nie mamy pojęcia, jak trafił na Akrescina, ale wiemy, że w niczym nie uczestniczył" - powiedział członek rodziny.