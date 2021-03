Białoruś: Żona Andrzeja Poczobuta dla PAP: zabrali męża i nie powiedzieli dokąd

Po rewizji w naszym mieszkaniu, która trwała około trzech godzin, funkcjonariusze zabrali Andrzeja, lecz nie powiedzieli dokąd – poinformowała PAP żona zatrzymanego w czwartek działacza Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Andrzeja Poczobuta.

"Na adwokata nie czekali" - dodała.

"Rewizja rozpoczęła się o 8.15 rano (6.15 w Polsce). Weszli funkcjonariusze - niektórzy byli w maskach, niektórzy w kominiarkach" - opowiedziała PAP Oksana Poczobut. "Poinformowano nas, że rewizja jest związana ze sprawą karą o podżeganie do nienawiści" - dodała. Chodzi o punkt 3 artykułu 130 Kodeksu Karnego Białorusi. W czasie rewizji skonfiskowano, jak mówiła Poczobut, wszystkie telefony, komputery, karty bankowe, a także telefony i szkolne komputery dzieci.

Funkcjonariusze sami weszli do mieszkania. "Zobaczyliśmy ich już w przedpokoju, powiedzieli, że +było otwarte+. Wcześniej syn wychodził do szkoły" - powiedziała żona aktywisty. "Sporządzono protokół i zabrali go (męża), ale nie powiedzieli dokąd. Nie chcieli czekać na adwokata. Stwierdzili, że jeśli nie przedstawimy podpisanej umowy z adwokatem, to nie będą czekać" - wskazała.

Funkcjonariusze nagrywali rewizję kamerą. "Oprócz tego jeden z nich nagrywał wszystko telefonem komórkowym" - dodała.

Oksana Poczobut poinformowała, że gdy trwała rewizja, zdążyła zebrać rzeczy osobiste dla męża, w tym komplet bielizny, ubrania oraz leki na serce. Oświadczono jej, że mąż został zatrzymany, jednak nie podano, jaki ma status.

Sprawa karna wobec prezes ZPB Andżeliki Borys i "innych osób", jak poinformowała w czwartek białoruska prokuratura generalna, dotyczy podżegania do nienawiści na tle narodowościowym i religijnym, a także "rehabilitacji nazizmu".

Według komunikatu chodzi o organizowanie w okresie od 2018 roku "szeregu nielegalnych przedsięwzięć masowych z udziałem niepełnoletnich, w czasie których oddawano cześć członkom band antysowieckich działających w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i po jej zakończeniu".

"Dokonywali oni grabieży i zabójstw ludności cywilnej, niszczenia majątku. Ich działania miały na celu rehabilitację nazizmu i usprawiedliwienie ludobójstwa narodu białoruskiego" - twierdzi prokuratura.

ZPB to największa na Białorusi organizacja mniejszości polskiej. W 2005 roku władze w Mińsku pozbawiły ją rejestracji. Prezes Borys została zatrzymana we wtorek, a w środę skazana na 15 dni aresztu za "organizację nielegalnej imprezy", za jaką władze uznały tradycyjny jarmark Grodzieńskie Kaziuki.

Justyna Prus