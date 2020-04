Białoruś: Zwierzchnik katolików apeluje do wiernych o pozostanie w domach

Z powodu pandemii koronawirusa abp Tadeusz Kondrusiewicz wezwał wiernych kościoła katolickiego na Białorusi do pozostania w domach w czasie Wielkiego Tygodnia i korzystania z transmisji nabożeństw w mediach i inernecie – poinformował w piątek portal Catholic.by.

"Zwracam się do wiernych, zwłaszcza do ludzi w starszym wieku, osób z symptomami choroby i do tych, którzy obawiają się zakażenia z prośbą, by w te trudne dni korzystali z udzielonej wcześniej dyspensy, pozostali w domach i uczestniczyli w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem środków masowej informacji" - napisał w komunikacie do duchownych i wiernych zwierzchnik Kościoła katolickiego na Białorusi, metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Duchowny zaapelował jednocześnie o nieuleganie panice i modlitwę oraz korzystanie z transmisji nabożeństw w telewizji, na portalu Catholic.by i innych platformach.

Wcześniej rzecznik episkopatu Białorusi ks. kanonik Jury Sańko z podobnym apelem wystąpił na Facebooku. "Robimy wszystko, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się epidemii. Proszę was, nie wysyłajcie do kościoła osób starszych, dzieci i młodzieży. Zostańcie dziś wszyscy w domu - abyśmy potem mogli wszyscy przyjść do kościoła" - napisał Sańko.

"Kłótnie o to, kto ma rację, to ostatnia rzecz, której dzisiaj potrzebujemy. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie" - dodał.

Z Mińska Justyna Prus