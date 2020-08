Białoruś: Zwierzchnik katolików prosi o spotkanie z szefem MSW w związku z zatrzymaniami

Zwierzchnik Kościoła katolickiego na Białorusi abp Tadeusz Kondrusiewicz zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych Białorusi Juryja Karajeua z prośbą o spotkanie w sprawie osób zatrzymanych w czasie protestów.

Jak informuje we wtorek portal Catholic.by, abp Kondrusiewicz zaapelował do szefa MSW o zgodę na odwiedzanie zatrzymanych w aresztach przez duchownych. Celem jest udzielenie im pomocy, przede wszystkim duchowej.

"Metropolita zwrócił się także z prośbą o możliwość osobistego spotkania, by omówić obecną sytuację i zapobiec przemocy w przyszłości" - potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik episkopatu ks. Jury Sańko.

Hierarcha wezwał do niezwłocznego uwolnienia zatrzymanych osób.

Apelując o uwolnienie zatrzymanych, Kościół katolicki zabrał głos w sprawie swoich duchownych, zatrzymanych w czasie protestów w Baranowiczach i skazanych na kary odpowiednio ośmiu i 10 dób aresztu. Chodziło o dwóch księży zatrzymanych 9 sierpnia w czasie protestu przeciwko sfałszowaniu wyborów.

W apelu do władz biskup Alaksandr Jaszeuski wskazał, że duchowni powinni być razem z wiernymi zarówno w dobrych, jak i złych sytuacjach, "aż do końca". "Wzywamy przedstawicieli władz i struktur siłowych, by szanowali postawę duchowieństwa i wiernych, którzy zgodnie z sumieniem i w imię wolności pokojowo ją wyrażają i bronią jej" - oświadczył duchowny.

Z kolei Cerkiew Prawosławna Białorusi poinformowała we wtorek, że jej zwierzchnik egzarcha Paweł odwiedził w mińskim szpitalu osoby poszkodowane w czasie protestów i pobite przez funkcjonariuszy.

Metropolita cztery dni temu przeprosił za to, że już w poniedziałek 10 sierpnia złożył Alaksandrowi Łukaszence gratulacje z okazji zwycięstwa w wyborach. W nocy z niedzieli na poniedziałek milicja zatrzymała w całym kraju 3000 osób, a ogółem w czasie protestów - blisko 7000.

Rzecznik metropolity powiedział, że "został on poinformowany o wydarzeniach na Białorusi, widział wideo z zatrzymań, oburzył się, przeraził i zmartwił".

Pod okrytym złą sławą mińskim aresztem na ulicy Akrescyna, gdzie dochodziło do bicia i torturowania zatrzymanych, regularnie dyżurują katoliccy księża i siostry zakonne, którzy udzielają wsparcia osobom wychodzącym z aresztu i ich krewnym.

Pod areszt przychodzą także rozmawiać z wiernymi duchowni prawosławni.

Z Mińska Justyna Prus