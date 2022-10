Białoruska noblistka Swiatłana Aleksijewicz: powiedzieć, że Aleś Bialacki zasłużył na pokojowego Nobla to za mało

Aleś Bialacki to legenda białoruskiej walki; powiedzieć, że zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla to za mało – powiedziała białoruskim mediom niezależnym białoruska noblistka w dziedzinie literatury Swiatłana Aleksijewicz. W piątek więziony w areszcie Bialacki, założyciel i przewodniczący najważniejszej białoruskiej organizacji praw człowieka Wiasna otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

"Ta nagroda już od dawna do niego należała" - oceniła Aleksijewicz w rozmowie z projektem Pozirk, który stworzyli pracownicy zlikwidowanego portalu Naviny.by.

"To, co zrobiła i robi w obecnych warunkach stworzona przez niego Wiasna - to jego duch, to jego filozofia" - powiedziała pisarka.

Aleksijewicz wyraziła wątpliwość, czy po przyznaniu Bialackiemu pokojowego Nobla białoruskie władze wypuszczą go z więzienia.

"Wiem, że Aleś jest ciężko chory. Wszyscy powinniśmy mówić o tym, że on powinien być na wolności, ze swoim narodem" - podkreśliła.

"Ciężko przewidzieć, co z nim zrobią władze, ale taki człowiek nie może być w więzieniu - to upokorzenie dla społeczeństwa i dla samej władzy" - dodała Aleksijewicz.

60-letni Aleś Bialacki, białoruski obrońca praw człowieka i przewodniczący (zdelegalizowanego przez władze) Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, przebywa w areszcie od lipca 2021 roku. To już druga sfingowana przeciwko niemu sprawa karna - poprzednio jako więzień polityczny Bialacki siedział w więzieniu w latach 2011-2014.

Oprócz Bialackiego laureatami tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla została rosyjska organizacja badająca zbrodnie stalinowskie Memoriał i ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich.

