Białoruska opozycja chce, by Biden przedstawił Putinowi jej plan wyjścia Białorusi z kryzysu

Białoruska opozycja ogłosiła w środę w Wilnie, że będzie dążyła do tego, by prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem 16 czerwca przedstawił przygotowany przez nią plan wyjścia Białorusi z kryzysu.

"Chcemy, aby prezydent Biden przedstawił nasze stanowisko, nasze propozycje rozwiązań kryzysu, których podstawą są wolne i uczciwe wybory" prezydenta Białorusi - powiedział podczas konferencji prasowej Franak Wiaczorka, doradca ds. międzynarodowych liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

Wiaczorka podkreślił, że "to nie jest kwestia geopolityczna" i że przed nowymi wyborami "powinni zostać uwolnieni wszyscy więźniowie polityczni, a przemoc (musi być) powstrzymana".

Uczestnicząca w konferencji Cichanouska podkreśliła, że "odczuwa silne, jak nigdy dotąd, wsparcie USA". Przypomniała, że w ostatnich dniach na temat sytuacji na Białorusi rozmawiała z przywódcami Holandii, Estonii, Austrii, z senatorami USA, którzy byli w Wilnie, oraz spotkała się z ministrami prezydenta Polski: szefem Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztofem Szczerskim i szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawłem Solochem. Poinformowała, że w czwartek udaje się do Warszawy, a następnie do Pragi i Berlina. W czerwcu Cichanouska zamierza też uczestniczyć w posiedzeniu unijnej Rady do Spraw Zagranicznych i odwiedzić Senat USA.

"Ja i mój zespół, wszystkie siły demokratyczne i wszyscy Białorusini, będziemy nadal robili wszystko, co w naszej mocy, aby te przerażające zbrodnie w naszym kraju skończyły się i nigdy więcej się nie powtórzyły" - powiedziała liderka białoruskiej opozycji.

Cichanouska podkreśliła, że będzie dążyła do tego, by reżim Łukaszenki został uznany za "reżim przestępczy", i zapowiedziała kontynuację współpracy z prawnikami w przygotowywaniu międzynarodowego dochodzenia w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości na Białorusi.

Liderka podziękowała przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, Polsce, Litwie oraz innym krajom unijnym za rozważenie przyjęcia nowych sankcji wobec reżimu oraz zwiększenia finansowego poparcia dla narodu białoruskiego.

Cichanouska podkreśliła, że pomimo wzmożonych represji protesty na Białorusi będą kontynuowane, a wspomogą je rozwiązania opracowane przez opozycyjne centrum analityczne BYPOL.

Z Wilna Aleksandra Akińczo