Białoruski biznes emigruje do Polski

W Polsce działa już ok. 2,6 tys. spółek, w których jednym z udziałowców jest białoruska firma lub osoba fizyczna posiadająca białoruskie obywatelstwo. Jak wynika z analiz firmy doradczej CBRE, w ostatnim czasie gwałtownie rośnie zainteresowanie firm z Białorusi inwestowaniem w naszym kraju.

Czy te zachęty działają i białoruski biznes napływa do Polski szerokim strumieniem?Według raportu firmy doradczej CBRE, na przełomie 2020 i 2021 roku Białoruś była wiodącym krajem pod względem liczby zapytań i nowych projektów inwestycyjnych w Polsce.– "Sytuacja polityczna w tym kraju sprawiła, że wiele organizacji z zagranicznym kapitałem podjęło decyzję o relokacji. Ze względu na bliskość geograficzną Polska stała się głównym kierunkiem, tym bardziej, że specyfika projektów przenoszonych z Białorusi często obejmuje relokację personelu" – diagnozuje CBRE w raporcie.Większość projektów relokowanych z Białorusi bazuje na obsłudze procesów IT. Preferowane miejsca dla biznesów to większe miasta i wybrane regiony atrakcyjne pod względem chłonności rynku pracy.- Wyraźne jest otwarcie społeczeństwa białoruskiego na Unię Europejską i wielu przedsiębiorców z Białorusi zakłada firmy w Polsce. W ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczba firm z kapitałem białoruskim założonych w naszym kraju. Od 2018 roku powstaje ich 400-500 rocznie. To proces internacjonalizacji białoruskich przedsiębiorstw, który bardzo szybko postępuje - komentuje prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo Przemysłowej Kazimierz Zdunowski.