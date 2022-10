Białoruski opozycjonista Łatuszka: Nobel dla Bialackiego to nagroda dla wszystkich więźniów politycznych na Białorusi

Pokojowa Nagroda Nobla dla więzionego białoruskiego działacza na rzecz praw obywatelskich Alesia Bialackiego to nagroda dla wszystkich więźniów politycznych na Białorusi - skomentował opozycjonista, były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka.

"To nie tylko (nagroda) dla niego, ale dla wszystkich więźniów politycznych, jakich mamy obecnie na Białorusi. Motywuje nas to do walki i jesteśmy pewni, że zwyciężymy dyktaturę (Alaksandra) Łukaszenki" - powiedział Łatuszka w rozmowie z agencją Reutera.

Podobnie uważa Franak Wiaczorka, doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, który stwierdził, że nagroda dla Bialackiego to wyraz uznania dla wszystkich Białorusinów walczących z tyranią Łukaszenki.

"(Bialacki) jest przetrzymywany w nieludzkich warunkach i mamy nadzieję, że (nagroda) pomoże w uwolnieniu jego i tysięcy innych więźniów z cel Łukaszenki i KGB" - przekazał Wiaczorka.

Po nieuznanych za uczciwe wyborach prezydenckich na Białorusi z 2020 roku i fali represji, która po nich nastąpiła, Centrum obrony praw człowieka Wiasna, kierowana przez Bialackiego, stała się obiektem ataku ze strony reżimu Łukaszenki. Bialacki oraz kilku innych aktywistów trafili do więzienia z zarzutami karnymi.

Obrońcy praw człowieka i niezależni dziennikarze na Białorusi wciąż rejestrują wiele faktów brutalnego traktowania obywateli, którzy są pozbawieni wolności z powodów politycznych.

