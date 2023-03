Biały Dom: Chiny nie powinny traktować podróży prezydent Tajwanu do USA jako pretekstu do agresywnych ruchów

Chiny nie powinny używać podróży prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen do USA jako pretekstu do agresywnych działań wokół Cieśniny Tajwańskiej - ostrzegł w środę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak podkreślił, wizyta Tsai w Nowym Jorku i Los Angeles będzie nieoficjalna.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Chińska Republika Ludowa nie powinna używać tego tranzytu jako pretekstu, by zaostrzyć jakiekolwiek agresywne działania wokół Cieśniny Tajwańskiej. Stany Zjednoczone i Chiny mają swoje różnice, jeśli chodzi o Tajwan, ale radziliśmy sobie z tymi różnicami przez ponad 40 lat" - stwierdził Kirby podczas briefingu prasowego w Białym Domu, odnosząc się do środowej wizyty Tsai w Nowym Jorku w drodze do Ameryki Środkowej.

Kirby zaznaczył przy tym, że nieoficjalne "tranzyty" prezydentów Tajwanu odbywały się wielokrotnie bez incydentów, zaś sama Tsai podróżowała do USA sześciokrotnie, spotykając się z kongresmenami i urzędnikami.

"Tranzyty to nie wizyty. One są prywatne i nieoficjalne" - zaznaczył. Dodał, że USA odbyły szereg rozmów na ten temat z przedstawicielami ChRL.

Tsai w środę przybywa do Nowego Jorku w drodze do Gwatemali i Belize. W przyszłym tygodniu odwiedzi z kolei Kalifornię, gdzie według mediów może spotkać się ze spikerem Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym.

Pekin zagroził, że jeśli do tego dojdzie, uzna to za "prowokację niszczącą pokój i stabilność w Cieśninie Tajwańskiej", i zapowiedział stanowczą odpowiedź.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński