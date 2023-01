Biały Dom: USA i Niemcy przekażą Ukrainie wozy bojowe Bradley i Marder; Niemcy przekażą dodatkową baterię Patriotów

USA przekażą Ukrainie wozy bojowe Bradley, zaś Niemcy wozy Marder - ogłosiły oba rządy po czwartkowej rozmowie prezydenta Joe Bidena i kanclerza Olafa Scholza we wspólnym oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom. Dodatkowo, Berlin dostarczy Ukrainie kolejną baterię systemu obrony powietrznej Patriot.

"Prezydent Biden i kanclerz Scholz wyrazili swoją wspólną determinację, by kontynuować dostarczanie koniecznej pomocy finansowej, humanitarnej, wojskowej i dyplomatycznej Ukrainie tak długo, jak jest to potrzebne. W tym celu, Stany Zjednoczone zamierzają przekazać Ukrainie wozy bojowe Bradley Fighting Vehicles, a Niemcy zamierzają przekazać Ukrainie bojowe wozy piechoty Marder" - napisano w oświadczeniu. Jak dodano, Niemcy "dołączą do Stanów Zjednoczonych w dostarczeniu dodatkowej baterii obrony powietrznej Patriot".