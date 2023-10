Biały Dom zwróci się do Kongresu o kolejne 100 mld dolarów dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu

Biały Dom rozważa złożenie wniosku do Kongresu o uchwalenie dodatkowych 100 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu, a także na wzmocnienie granic USA - donosi we wtorek Bloomberg. Kwota ma wystarczyć na pokrycie potrzeb na cały rok.

Według agencji, rozważany pakiet środków zawiera fundusze na wsparcie wojskowe dla Ukrainy i Izraela, oraz państw regionu Indo-Pacyfiku, w tym Tajwanu. Dodatkowo część pieniędzy zostałaby przeznaczona na wzmocnienie bezpieczeństwa południowej granicy USA w obliczu napływu nielegalnych imigrantów.

Połączenie tych wydatków w jeden pakiet miałoby pomóc w zaakceptowaniu go przez Kongres, gdzie rośnie opór wobec dalszej pomocy dla Ukrainy.

Latem tego roku Biały Dom zwrócił się do Kongresu o przyznanie dodatkowych 24 mld na pomoc wojskową i finansową dla Kijowa - miało to starczyć na jeden kwartał - jednak plan nie został przyjęty ze względu na opór skrajnej frakcji Partii Republikańskiej i usunięcie ze stanowisku spikera Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego. W rezultacie prace parlamentu są sparaliżowane.

Nowy kandydat partii na spikera, Jim Jordan, przeciwnik pomocy Ukrainie, nie uzyskał we wtorek większości głosów. Dyskutowanym na Kapitolu rozwiązaniem na wyjście z impasu może być danie na czas określony uprawnień tymczasowemu spikerowi pro tempore Patrickowi McHenry'emu do prowadzenia prac Izby i zarządzania głosowań, m.in. nad pomocą dla Ukrainy.

Nie jest jasne, jakie kwoty mają zostać przeznaczone na wsparcie dla Kijowa, jednak według "New York Times" i telewizji CBS, Izrael zwrócił się do Białego Domu o sprzęt o wartości 10 mld dolarów, w tym amunicję artyleryjską 155 mm, dodatkowe rakiety do systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła oraz zestawy JDAM, systemy zmieniające niekierowane bomby lotnicze w bomby precyzyjne.