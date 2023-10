Palestyński ruch islamistyczny Hamas zaatakował Izrael między innymi po to, aby podważyć rozmowy mające na celu normalizację stosunków między państwem żydowskim a Arabią Saudyjską, oznajmił w piątek prezydent USA Joe Biden.

"Jednym z powodów, dla których zrobili to, co zrobili… dlaczego ruszyli na Izrael… było to, że miałem właśnie usiąść z Saudyjczykami" - oznajmił prezydent Joe Biden, precyzując, że podczas tych dyskusji Rijad rozważał oficjalne uznanie państwa żydowskiego.