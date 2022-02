Biden i Scholz: Jeśli Rosja zdecyduje się na agresję - USA i Europa odpowiedzą

Jeśli Rosja zdecyduje się na agresję, odpowiemy razem z Niemcami i całym NATO - powiedział prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Białym Domu. Obie strony zgodziły się, że w takim przypadku nie może być powrotu do "business as usual".

Joe Biden podkreślił, że podczas spotkania z szefem niemieckiego rządu ustalił pakiet sankcji przeciwko Rosji, a oba kraje są zgodne co do odpowiedzi na ewentualną agresję przeciwko Ukrainie.

Obaj wyrazili jednocześnie nadzieję, że Rosja zejdzie z drogi ku wojnie, co będzie najlepszym rozwiązaniem zarówno dla Zachodu, jak i samej Rosji.

Kanclerz Olaf Scholz dodał, że jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, USA i Europa będą całkowicie zjednoczone w odpowiedzi.

W poniedziałek (7 lutego) w Waszyngtonie spotkali się prezydent USA Joe Biden i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Rozmowa była poświęcona działaniom Rosji przy granicy z Ukrainą.

"Zgodziliśmy się, że jeśli dojdzie do agresji, nie może być powrotu do business as usual" - podkreślił amerykański prezydent.

Biden zaznaczył też, że jeśli choć jeden rosyjski żołnierz lub czołg przekroczy granicę z Ukrainą, "Nord Stream 2 więcej nie będzie".



Biden powiedział, że jest przekonany, że deeskalacja nadal jest możliwa. Jednocześnie poradził obywatelom USA przebywającym na Ukrainie wyjazd z kraju.