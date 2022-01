Biden i von der Leyen: podzielamy cel zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa energetycznego

Podzielamy cel zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa energetycznego i stopniowej integracji Ukrainy z rynkami gazu i energii elektrycznej UE - poinformowali we wspólnym oświadczeniu szefowa KE Ursula von der Leyen i prezydent USA Joe Biden.

Von der Leyen i Biden wydali w piątek wspólne oświadczenie w sprawie współpracy amerykańsko-unijnej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

"Wspólnie jesteśmy zaangażowani w bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważony rozwój Europy oraz w przyspieszenie globalnego przejścia na czystą energię. Podzielamy również cel zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i stopniowej integracji Ukrainy z rynkami gazu i energii elektrycznej UE" - wskazali w oświadczeniu.

"Stany Zjednoczone i UE wspólnie pracują nad ciągłymi, wystarczającymi i terminowymi dostawami gazu ziemnego do UE z różnych źródeł na całym świecie, aby uniknąć problemów w dostawach, w tym tych, które mogą wynikać z dalszej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stany Zjednoczone są już największym dostawcą skroplonego gazu ziemnego (LNG) do UE. Współpracujemy z rządami i operatorami rynkowymi w zakresie dostaw dodatkowych ilości gazu ziemnego do Europy z różnych źródeł na całym świecie. LNG w perspektywie krótkoterminowej może zwiększyć bezpieczeństwo dostaw" - dodali.