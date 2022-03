Biden: musimy utrzymać sankcje i jedność Zachodu nie tylko przez kolejny miesiąc, ale i cały rok

Musimy zapewnić, że działania, które prowadzimy wobec Rosji zostaną utrzymane nie tylko przez kolejny miesiąc, ale i cały rok - powiedział prezydent USA Joe Biden po czwartkowych spotkaniach przywódców NATO i G7 w Brukseli.

"Główna rzecz to zapewnić teraz, po miesiącu (wojny na Ukrainie), że podtrzymamy to, co robimy nie tylko przez kolejny miesiąc, czy następny miesiąc, ale przez resztę całego roku" - oświadczył Biden, w odpowiedzi na pytanie, czy sankcje zmienią zachowanie Rosji.

"Jeśli jesteś Putinem i myślisz, że Europa pęknie w ciągu miesiąca, sześciu tygodni, czy dwóch miesięcy (...) oni mogą to wytrzymać przez kolejny miesiąc. Ale dlatego musimy pozostać w pełni, totalnie, całkowicie zjednoczeni" - dodał amerykański prezydent.

Biden stwierdził też, że osobiście jest za wykluczeniem Rosji z grona państw G20, choć dodał, że niektóre państwa - wymienił tu Indonezję - mogą być temu przeciwne. Dodał, że jeśli nie uda się wykluczyć Rosji, w spotkaniach grupy powinna uczestniczyć również Ukraina.