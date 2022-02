Biden: nakładamy nowe sankcje na Rosję

"Putin wybrał te wojnę. Dziś wprowadzam kolejne silne sankcje, na to co może być eksportowane do Rosji", powiedział Joe Biden w oświadczeniu w czwartek wieczorem.





- Ograniczamy zdolności Rosji do prowadzenia działalności biznesowej w dolarach, euro, funtach i jenach, bycia częścią globalnej gospodarki - podał prezydent USA.



- Zmniejszymy ich możliwości finansowania i rozwijania własnej armii. Narzucimy poważne sankcje, i zmniejszymy ich możliwości do konkurowania w gospodarce wysokotechnologicznej XXI wieku. Już widzimy, jak upadł rubel. Waluta Rosji doszła do najniższego poziomu historycznie" - mówił Biden.



- Odcięliśmy największy bank Rosji, posiadający 1/3 aktywów Rosji sam w sobie. Odcięliśmy go od systemu finansowego USA. Zaś dzisiaj, również, blokujemy kolejne cztery duże banki. To oznacza, że każde aktywo, jakie posiadają w USA, będzie zamrożone. W to wchodzi drugi największy bank w ich kraju, mający 250 mld dolarów aktywów - podał Joe Biden.



- Dodajemy nazwiska do listy rosyjskich elit i ich członków rodzin, których obłożymy sankcjami. Tak, jak mówiłem - to są ludzie, którzy osobiście zyskują na polityce Kremla, więc też powinni ponosić tego koszt - dodał.



Watch live as I deliver remarks on Russia’s unprovoked and unjustified attack on Ukraine. https://t.co/fsc84Sq6F6 — President Biden (@POTUS) February 24, 2022 - Chcę powiedzieć jasno, Stany Zjednoczone nie robią tego same. Ponad połowę globalnej gospodarki pomaga nam wzmocnić naszą reakcję - powiedział Joe Biden.- Ograniczamy zdolności Rosji do prowadzenia działalności biznesowej w dolarach, euro, funtach i jenach, bycia częścią globalnej gospodarki - podał prezydent USA.- Zmniejszymy ich możliwości finansowania i rozwijania własnej armii. Narzucimy poważne sankcje, i zmniejszymy ich możliwości do konkurowania w gospodarce wysokotechnologicznej XXI wieku. Już widzimy, jak upadł rubel. Waluta Rosji doszła do najniższego poziomu historycznie" - mówił Biden.- Odcięliśmy największy bank Rosji, posiadający 1/3 aktywów Rosji sam w sobie. Odcięliśmy go od systemu finansowego USA. Zaś dzisiaj, również, blokujemy kolejne cztery duże banki. To oznacza, że każde aktywo, jakie posiadają w USA, będzie zamrożone. W to wchodzi drugi największy bank w ich kraju, mający 250 mld dolarów aktywów - podał Joe Biden.- Dodajemy nazwiska do listy rosyjskich elit i ich członków rodzin, których obłożymy sankcjami. Tak, jak mówiłem - to są ludzie, którzy osobiście zyskują na polityce Kremla, więc też powinni ponosić tego koszt - dodał.

Ambicje Putina są o wiele większe