Biden rozmawiał z przywódcą opozycji wenezuelskiej

Prezydent USA Joe Biden w drodze do Los Angeles na obradujący tam IX Szczyt Ameryk, odbył w środę z pokładu samolotu prezydenckiego Air Force One rozmowę telefoniczną z przywódcą opozycji w Wenezueli, Juanem Guaido, desygnowanym w 2018 przez reprezentujące ją Zgromadzenie Narodowe na „tymczasowego prezydenta” kraju. Jest on uznawany jako taki przez USA i ponad 50 innych państw.

Wprawdzie Guaido nie został oficjalnie zaproszony na szczyt obradujący z udziałem szefów państw Ameryki Łacińskiej (z wyjątkiem przywódców Kuby, Nikaragui i nie uznawanego przez większość krajów demokratycznych prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro), ale Biały Dom wydał po tej rozmowie oficjalny komunikat.

Podkreślono w nim, że "prezydent Joe Biden wyraził uznanie i poparcie Stanów Zjednoczonych wenezuelskiemu Zgromadzeniu Narodowemu wybranemu demokratycznie w 2015 roku i Juanowi Guaido jako prezydentowi ad interim".

Jednocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych zadeklarował w komunikacie "poparcie dla prowadzonych przez Wenezuelę negocjacji jako najlepszej drogi do pokojowego przywrócenia instytucji demokratycznych w kraju, przeprowadzenia wolnych i sprawiedliwych wyborów oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód wszystkich Wenezuelczyków".

Według komunikatu Białego Domu, Biden i Guaido "przedyskutowali rolę jaką Stany Zjednoczone i inni partnerzy międzynarodowi mogą odegrać w rozwiązaniu kryzysu wenezuelskiego".

Ze swej strony biuro Guaido, poinformowało, że wysunął on konkretne sugestie pod adresem rządu Maduro."Prezydent Guaido wskazał ponownie na znaczenie wywierania stałego, wielostronnego nacisku międzynarodowego na poszukiwanie wyjścia z kryzysu w Wenezueli, który doprowadziłoby do wolnych, sprawiedliwych i przejrzystych wyborów, uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, przywrócenia demokracji oraz lepszej przyszłości i postępu dla milionów Wenezuelczyków - ofiar dyktatury Nicolasa Maduro" - głosi komunikat.