COP26: pierwsze znaczące konkrety, wielcy nieobecni i głos Polski

We wtorek, który był drugim dniem szczytu COP26 z udziałem liderów państw, ogłoszono dwa istotne porozumienia - o zatrzymaniu deforestacji do 2030 r. oraz o redukcji emisji metanu do 2030 r. o 30 proc. w stosunku do poziomu z zeszłego roku. Obserwatorzy zwracają uwagę na brak przewódców Chin i Rosji na konferencji w Glasgow.

USA kontra Chiny

Polski głos w Glasgow

Premier @MorawieckiM podczas #COP26 w #Glasgow: Transformacja musi być sprawiedliwa, dlatego aby Polska mogła partycypować w osiąganiu ambitnych celów klimatycznych, musimy być także zasilani w odpowiednie środki.



Transformacja wrażliwa społecznie

- Te 100 mld to wciąż coś, na co naciskamy. Zamierzamy je uzyskać do 2023 roku. Ale musimy zobaczyć więcej - mówił.Pozytywną ocenę szans powodzenia konferencji podziela też amerykański wysłannik ds. klimatu John Kerry, który powiedział: "Już osiągnęliśmy ogromnie wiele na COP, jeśli chodzi o ambicje, pieniądze, całą masę nowych inicjatyw".Bardziej stanowczy w deklaracjach był jednak prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.- Dotrzymamy tych zobowiązań, bo chcemy móc oddychać - powiedział Biden, odpowiadając na pytanie o realizację nałożonych przez prezydenta celów klimatycznych.Jak zauważył, Ameryka zamierza przewodzić światu, a podczas ostatnich dwóch dni konferencji COP26 osiągnięto więcej, niż kiedykolwiek wcześniej.Jednocześnie prezydent USA skrytykował przywódców Chin i Rosji, Xi Jinpinga i Władimira Putina za ich stosunek do zmian klimatycznych.- Klimat jest najważniejszym problemem, na którym skupiona jest uwaga całego świata, od Islandii po Australię. My się tu pojawiliśmy i przewodzimy. A co robią Chiny? Poszły sobie? Jak można tak robić i rościć sobie prawo do przewodzenia? - pytał Biden.- To samo z Putinem: tajga dosłownie się pali, Rosja ma poważne problemy klimatyczne, a on milczy na temat tego, czy zamierza cokolwiek zrobić - dodał Joe Biden.Dzień wcześniej do Glasgow przybył premier Mateusz Morawiecki. Wygłosił tam przemówienie, gdzie mówił m.in. o tym, że "by zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi dobrostan obywatela umieszczać w sercu".Premier przypomniał, że nie wszyscy zaczynamy od tego samego punktu.- Natomiast wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie - transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi - oświadczył Morawiecki.- W Glasgow podkreślałem jak ważny w transformacji energetycznej jest punkt startu poszczególnych państw. Transformacja musi być sprawiedliwa. Żeby Polska mogła w niej partycypować na uczciwych warunkach musi mieć odpowiednie środki, a w UE muszą funkcjonować dobre przepisy - napisał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.Jak podkreślił, "dziś nasz kraj szybko nadrabia zaległości wynikające z dziesięcioleci pozostawania - nie ze swojej winy - po złej stronie żelaznej kurtyny".- W wielu obszarach poczyniliśmy wielkie postępy dzięki krajowym programom w zakresie ochrony środowiska - wskazał.- Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę klimatyczną, chroniąc najbardziej wrażliwe grupy społeczne, tak by polscy obywatele nie odczuli radykalnie skutków rosnących w zakresie cen energii, jednocześnie by Polska gospodarka nie traciła na konkurencyjności wobec innych gospodarek. Jest to możliwe jeżeli zasady ustalane na polu międzynarodowym będą uwzględniały punkty startowe poszczególnych krajów - dodał Mateusz Morawiecki.Poinformował również, że spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem.- W kuluarach rozmawiałem z Prezydentem USA Joe Bidenem między innymi o wyzwaniach klimatycznych oraz sprawach związanych z bezpieczeństwem, także energetycznym - przekazał.Do wpisu dołączył zdjęcia ze spotkania z prezydentem USA.Konferencja klimatyczna COP26 w Glasgow rozpoczęła się w niedzielę i potrwa do 12 listopada. Przed jej rozpoczęciem brytyjski premier kilka razy wyrażał swoje obawy co do tego, czy zakończy się sukcesem oraz wyraził frustrację z powodu niewielkiego postępu w kwestiach klimatycznych na zakończonym w niedzielę szczycie G20 w Rzymie.