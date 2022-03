Biden: USA zdecydowanie po stronie Izraela w obliczu zagrożenia terroryzmem

W rozmowie telefonicznej z szefem izraelskiego rządu Naftalim Bennettem, prezydent Joe Biden zapewnił, że USA stoją "mocno i zdecydowanie" po stronie Izraela w obliczu zagrożenia terrorystycznego i wszelkich gróźb wobec państwa Izrael - poinformował w środę Biały Dom w komunikacie.

Podczaj tej rozmowy amerykański prezydent przekazał także "swoje najgłębsze kondolencje po przerażających atakach terrorystycznych", w wyniku których w ciągu tygodnia zginęło w Izraelu 11 osób, oraz zaoferował władzom tego kraju, w związku z zagrożeniem, pomoc Stanów Zjednoczonych.

Pięć osób zginęło we wtorek w strzelaninie w mieście Bene Berak, na wschodzie Izraela, gdy jadący na motocyklu napastnik otworzył ogień do przechodniów.

W niedzielę dwóch Arabów zabiło dwie osoby zanim sami zostali zastrzeleni przez policję w położonym na północy kraju mieście Hadera. Do zorganizowania ataku przyznało się Państwo Islamskie (IS).

Kilka dni wcześniej Palestyńczyk zabił nożem cztery osoby w położonym na południu mieście Beer Szewa. Napastnik został zastrzelony przez cywila.

Władze Izraela obawiają się nowej fali przemocy przypominającej tę z zeszłego roku, kiedy starcia we Wschodniej Jerozolimie doprowadziły do krwawych zamieszek a następnie do 11-dniowej wojny między Hamasem, kontrolującym Strefę Gazy, a Izraelem. Nowe ataki mogą być inspirowane nie tylko przez Hamas, lecz także Państwo Islamskie lub ugrupowania powiązane z IS.