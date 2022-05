Biden wezwał Kongres do zatwierdzenia wniosku o przyznanie pomocy dla Kijowa

Prezydent Joe Biden wezwał Kongres, aby najpierw zaakceptował pomoc dla Ukrainy, a następnie niezwłocznie przekazał dodatkowe fundusze na walkę z COVID 19. Pierwotnie te dwa projekty ustaw miały być rozpatrywane łącznie- poinformował Biały Dom

To pilna sprawa - napisał prezydent Joe Biden do Kongresu, "Wzywam Kongres do przyjęcia jak najszybciej projektu ustawy o dodatkowej pomocy dla Ukrainy i jej przedłożenie, muszę ją podpisać w ciągu najbliższych kilku dni" - dodał.

Prezydent podpisał w poniedziałek ustawę Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, ułatwiającą wysyłkę uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO. Ustawa odwołuje się do słynnego programu, za pomocą którego USA wspomagały aliantów, w tym Armię Czerwoną w II wojnie światowej.

"Podpisuję ustawę, która daje kolejne ważne narzędzie, by wspierać rząd Ukrainy i ukraiński naród w jego walce, by bronił swojego kraju i demokracji" - powiedział Biden, podpisując ustawę w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. Prezydent dodał, że wojna jest "niezwykle brutalna", a Rosjanie dopuszczają się czynów "poza wszelkimi granicami".

"Koszt walki nie jest niski, ale koszt poddania się byłby znacznie większy i dlatego w tym trwamy" - zaznaczył Biden. Zauważył, że ustawę podpisuje tuż po Dniu Zwycięstwa w Europie i w Dzień Europy.