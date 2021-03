Biden zapowiedział uregulowanie statusu Wenezuelczyków przebywających w USA

Administracja prezydenta Joe Bidena zapowiedziała przyznanie tzw. Czasowego Statusu Ochronnego (TPS) ok. 320 tys. Wenezuelczykom, którzy uciekli do USA przed katastrofą gospodarczą w ich kraju. Dokonana też będzie rewizja sankcji wobec Wenezueli w celu ich zaostrzenia.

Przyznanie statusu TPS oznacza, że Wenezuelczycy będą mogli ubiegać się o zalegalizowanie ich pobytu i legalnie pracować przez okres 18 miesięcy.

Decyzja oznacza istotną zmianę w porównaniu z polityką poprzedniej republikańskiej administracji Donalda Trumpa, który wielokrotnie odmawiał przyznania uchodźcom z Wenezueli takiego statusu.

W ostatnim dniu swojego urzędowania Trump wydał jedynie zarządzenie odraczające deportację niewielkiej grupy Wenezuelczyków.

Administracja Bidena chce też zmienić politykę sankcji wobec Wenezueli kładąc nacisk na skoordynowane posunięcia międzynarodowe. Trump wprowadził jednostronne sankcje amerykańskie, zwłaszcza wobec wenezuelskiej ropy będącej głównym towarem eksportowym tego kraju.

Były prezydent chciał w ten sposób zmusić lewicowego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro do rezygnacji po wyborach z 2018 r., które zdaniem USA i ponad 50 innych krajów zostały sfałszowane.

Zdaniem Bidena strategia ta okazała się nieskuteczna, ale wysoki urzędnik jego administracji zasygnalizował już, że Biały Dom nie będzie się spieszył ze zniesieniem sankcji.

W ciągu ostatnich kilku lat gospodarka Wenezueli pogrąża się w coraz większym kryzysie. Brakuje prawie wszystkich towarów, w tym żywności i lekarstw, częste są wyłączenia energii elektrycznej.

Ocenia się, że z kraju uciekło już ok. 5 mln osób, głównie do sąsiedniej Kolumbii, ale także do USA, gdzie osiedlają się przeważnie na południowej Florydzie.