Biden: zobowiązaliśmy się do bezpiecznej ewakuacji Amerykanów pozostałych w Afganistanie

Biały Dom oświadczył we wtorek, że 98 proc. Amerykanów, którzy chcieli opuścić Afganistan, było w stanie to zrobić. Prezydent Joe Biden potwierdził, że Stany Zjednoczone nadal są zaangażowane w udzieleniu pomocy pozostałym 100-200 obywatelom USA, którzy zamierzają wrócić do kraju.

Przemawiając w Białym Domu, Biden powiedział dziennikarzom, że większość z nich to osoby z podwójnym obywatelstwem, które są długoletnimi mieszkańcami Afganistanu i wcześniej zdecydowały się pozostać ze względu na swoje rodzinne korzenie w Afganistanie.

"Pozostajemy zaangażowani w ich wydostanie, jeśli chcą wyjść" - powiedział Biden.

Powiedział, że sekretarz stanu USA Antony Blinken prowadzi nieustanne wysiłki dyplomatyczne w celu zapewnienia bezpiecznego wyjścia każdemu Amerykaninowi, partnerowi afgańskiemu lub obcokrajowcowi, który chciał opuścić Afganistan po przejęciu go 15 sierpnia przez islamskich talibów.

Biden powiedział, że społeczność międzynarodowa rozliczy przywódców talibów z odpowiedzialności za ich obietnicę zezwolenia na swobodę podróżowania :"Talibowie złożyli publiczne zobowiązania, transmitowane w telewizji i radiu w całym Afganistanie, dotyczące bezpiecznego przejścia dla każdego, kto chce wyjechać, w tym dla tych, którzy pracowali u boku Amerykanów" /.../

"Mamy wpływ na to, aby zapewnić, że te zobowiązania zostaną spełnione"- powiedział prezydent.