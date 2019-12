BiH: 25 Bośniaków odesłano do kraju z obozów w Syrii

Grupę 25 Bośniaków, w tym byłych bojowników Państwa Islamskiego (IS), kobiet i dzieci, odesłano z powrotem do kraju z obozów w Syrii - poinformowały władze Bośni i Hercegowiny (BiH).

Jak sprecyzowało ministerstwo bezpieczeństwa BiH, w grupie odesłanych osób było sześć kobiet, 12 dzieci i siedmiu byłych bojowników IS.

Bośniacka prokuratura poinformowała w czwartek, że bojownicy podejrzani są o zorganizowanie grup terrorystycznych i przyłączenie się do zagranicznych formacji paramilitarnych. "Tych siedmiu mężczyzn, którzy walczyli w szeregach organizacji terrorystycznych w Syrii i Iraku, zostało przekazanych prokuraturze" - oświadczyło ministerstwo. Podejrzani zostali aresztowani od razu po przybyciu do BiH i będą sądzeni.

Samolot przewożący bośniackich obywateli z Syrii wylądował w czwartek na lotnisku w stolicy Bośni i Hercegowiny, Sarajewie, w warunkach wzmocnionych środków bezpieczeństwa. Operację przeprowadzono przy wsparciu amerykańskich władz.

Sprowadzone z Syrii kobiety i dzieci zostały przewiezione do położonego pod Sarajewem ośrodka dla migrantów w celu udzielenia pomocy medycznej. Według ministerstwa bezpieczeństwa kobiety i dzieci powinny od razu dostać zgodę na powrót do swych domów.

W latach 2012-16 około 300 obywateli Bośni i Hercegowiny, w której muzułmanie są największą grupą religijną, wyjechało do Syrii i Iraku, w tym 55 proc. stanowili mężczyźni, 20 proc. kobiety, a 25 proc. dzieci - wynika z oficjalnych danych, uzyskanych niedawno przez AFP.

Jak podaje francuska agencja, stu dorosłych zginęło, a przed czwartkową repatriacją w ciągu ostatnich trzech lat do Bośni wróciło 49 osób, w tym 44 mężczyzn i 5 kobiet. Dwadzieścia cztery osoby zostały osądzone i skazane za wstąpienie w szeregi dżihadystów w Syrii i Iraku, w tym do IS.

W 2014 roku BiH stała się pierwszym krajem w Europie, który wprowadził kary pozbawienia wolności dla swoich obywateli walczących za granicą. Bojownicy, którzy odtąd powrócili do kraju, zostali osądzeni i w większości przypadków skazani na więzienie - podaje Associated Press.

Niektórzy specjaliści uważają jednak, że nałożone wyroki, od 12 miesięcy do 4 lat więzienia, są zbyt łagodne. Ośmiu mężczyzn, którzy zostali osądzeni, przyznało się do winy i zobowiązało się współpracować z władzami w zamian za karę 12 miesięcy więzienia.

Przed odesłaniem do kraju grupy 25 Bośniaków władze szacowały, że w obozach w Syrii nadal przebywało około 100 dorosłych (45 proc. mężczyzn i 55 proc. kobiet), a także dzieci, których liczby nie podano; niektóre z nich urodziły się w Syrii lub Iraku.