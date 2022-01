BiH: Ambasador Rosji: mamy prawo zareagować na ewentualne wstąpienie kraju do NATO

Ambasador Rosji w Bośni i Hercegowinie Igor Kałabuchow oświadczył, że w przypadku hipotetycznego wstąpienia BiH do NATO, Rosja zareagowałaby na tę decyzję zgodnie ze swoim interesem narodowym - poinformowała w poniedziałek rosyjska ambasada w Sarajewie.

Reagując na słowa ambasadora Stanów Zjednoczonych w BiH Erica Nelsona, który wyraził pogląd, że Rosja nie pozwoliłaby temu państwu wstąpić do Paktu Północnoatlantyckiego, Kałabuchow oznajmił, że Kreml zareagowałby na ewentualną akcesję zgodnie z interesem narodowym Rosji.

"Bośnia i Hercegowina, którą postrzegamy jako sojusznika, ma prawo suwerennego decydowania o swojej przyszłości. Jeśli jednak decyzja dotyczyć będzie wstąpienia do NATO - chociaż oczywiste jest, że w tej sprawie nie ma w BiH konsensusu - Rosja będzie mieć pełne prawo do zareagowania na tę hipotetyczną sytuację zgodnie ze swoim interesem narodowym" - podano w zamieszczonym na Facebooku ambasady Rosji w BiH oświadczeniu ambasadora Kałabuchowa.

Władze BiH w grudniu 2019 roku dostarczyły pierwszy krajowy Program Reform - plan przewidywanych przez rząd reform, mających przybliżyć państwo do standardów NATO - czym zadeklarowano chęć przystąpienia do Sojuszu.

Chociaż serbski członek trzyosobowego Prezydium BiH Milorad Dodik wyraził zgodę na dostarczenie dokumentu, jego zdaniem nie przedstawia on jasnej deklaracji chęci przystąpienia państwa do Paktu Północnoatlantyckiego. Polityk wielokrotnie powtarzał, że nie zgodzi się na wstąpienie Bośni i Hercegowiny do sojuszu i nadal popierać będzie neutralność państwa.

NATO odegrało kluczową rolę w implementacji zapisów kończącego wojnę lat 90. porozumienia z Dayton. Siły sojuszu były rozlokowane na terenie BiH w okresie od 1995 do grudnia 2004 roku, kiedy to ich rolę przejęły jednostki EUFOR-u zarządzane przez UE.